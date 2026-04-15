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Se cae una fake news: desmienten sueldo millonario de Jeannette Jara en la Universidad de Santiago de Chile

Tras viralización de mensajes falsos que hablaban de $13 millones mensuales, la casa de estudios y la propia exministra aclararon el monto real.

Nelson Quiroz

AGENCIA UNO

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Luego de que se confirmara el regreso de Jeannette Jara a la Universidad de Santiago de Chile como docente, en redes sociales comenzó a circular una información que aseguraba que recibiría un sueldo de $13 millones mensuales.

Sin embargo, durante la jornada de este miércoles, la versión del mundo digital fue desmentida y calificada como falsa.

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GETTY IMAGES / Claudio Santana

De acuerdo a la propia universidad, la exministra impartirá solo una asignatura en la carrera de Administración Pública, bajo la modalidad de profesora por hora.

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Las desinformaciones, publicadas principalmente en X, surgieron tras el anuncio de su incorporación al Departamento de Gestión y Políticas Públicas, difundido por el centro de estudiantes de la carrera, lo que generó especulaciones respecto a su eventual sueldo.

¿Cuánto será el sueldo de Jara en USACH?

Bajo ese conexto, en comunicación con Fast Check, desde la USACH fueron enfáticos en aclarar que “es incorrecto y falaz hablar de cualquier cifra que hable de montos como los $13 millones mencionados”, descartando así el monto que se viralizó ampliamente en plataformas digitales.

Es más, se precisó que la remuneración mensual de la excandidata presidencial será de aproximadamente $280 mil, según la escala única vigente en la institución.

La propia Jeannette Jara también salió al paso de los rumores, confirmando que su labor académica contempla solo un ramo, Introducción al Derecho, lo que coincide con el monto informado por la casa de estudios.

Asimismo, desde la universidad explicaron que su ingreso sigue el procedimiento regular, incluyendo revisión de antecedentes académicos y aprobación por instancias colegiadas.

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