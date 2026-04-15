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“Escuelas Protegidas” avanza en el Congreso: comisión aprueba idea de legislar y acelera su tramitación

Proyecto del Gobierno pasa a votación en particular este jueves, en medio de debate por medidas de seguridad y críticas por falta de enfoque integral.

Nelson Quiroz

Sala de clases

Sala de clases / Karl Grawe

Un nuevo paso dio en el Congreso el proyecto de ley “Escuelas Protegidas”, luego de que la Comisión de Educación de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobara en general la iniciativa con 10 votos a favor y 3 en contra.

La propuesta, impulsada por el Gobierno y con urgencia de “discusión inmediata”, busca establecer medidas de seguridad, orden y respeto en los establecimientos educacionales, en un contexto marcado por el aumento de hechos de violencia escolar.

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Camilo Alfaro / Agencia Uno

De hecho, según datos del Ejecutivo, durante 2025 se registraron en promedio 40 incidentes diarios vinculados a armas, drogas y amenazas en colegios.

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El presidente de la comisión, el diputado Sergio Bobadilla (UDI), confirmó que el plazo para presentar indicaciones vence este miércoles a las 19:00 horas, con el objetivo de votar el proyecto en particular este jueves y despacharlo a la Sala la próxima semana.

Desde el Gobierno, la ministra de Educación, María Paz Arzola, valoró el avance y sostuvo que “la ciudadanía nos está pidiendo avanzar en estas materias”, subrayando que “este es un problema real” que requiere herramientas concretas para las comunidades educativas.

Medidas del proyecto

La iniciativa contempla medidas como revisión de mochilas, fortalecimiento de la autoridad docente, prohibición de elementos que oculten la identidad y sanciones más duras para delitos cometidos en recintos educacionales.

Sin embargo, el avance no estuvo exento de críticas. El diputado Juan Santana (PS) advirtió que estas medidas “no van a tener ningún efecto si no son complementadas por programas de intervención psicosocial”.

Pese a los reparos, desde el oficialismo y la oposición que respalda la iniciativa destacan que el proyecto representa un primer paso para enfrentar una crisis que mantiene bajo presión a las comunidades escolares en todo el país.

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