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Bencinas volverían a subir esta semana en Chile: proyectan alza de hasta $63 por litro

El informe de Clapes UC anticipó incrementos desde el 16 de abril, impulsados por el alza del dólar y del petróleo tras la tensión entre Estados Unidos e Irán, aunque el Mepco amortiguaría parcialmente el impacto en los precios.

Cristóbal Álvarez

Bencinas volverían a subir esta semana en Chile: proyectan alza de hasta $63 por litro

Durante esta semana se proyectó un nuevo incremento en los precios de los combustibles en Chile, en medio de un escenario internacional marcado por tensiones geopolíticas y variaciones en el dólar y el petróleo.

El ajuste, que comenzaría a regir desde el miércoles 16 de abril, fue anticipado en un informe del centro de estudios Clapes UC, el que advirtió un impacto directo de la escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán registrada durante marzo. Ese contexto elevó tanto el valor del crudo como el tipo de cambio, factores clave en la determinación de los precios locales.

De acuerdo con las estimaciones, las bencinas subirían en torno a $36,5 por litro, lo que equivale a un alza cercana al 2,5% en términos mayoristas. En el caso del diésel, el incremento sería más pronunciado, alcanzando cerca de $63 por litro, impulsado por un encarecimiento mayor en los mercados internacionales.

Aunque en los últimos días se ha observado una leve moderación tras anuncios de tregua y negociaciones que no prosperaron, el período considerado para el cálculo de precios aún incorpora los efectos de las alzas previas.

El informe también destacó el rol del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO), herramienta que permitirá contener parcialmente el impacto en los valores finales. Sin este sistema, los aumentos habrían sido considerablemente más altos, con proyecciones cercanas a $73 por litro en las gasolinas y sobre los $100 por litro en el diésel.

Desde Clapes UC, la economista Francisca Cuadros señaló que “se proyecta un alza en los precios mayoristas de las gasolinas y del diésel a partir del 16 de abril”, agregando que, si se mantiene la reciente tendencia a la baja en el dólar y el precio del petróleo, podría registrarse una disminución en el próximo ajuste previsto para el 7 de mayo, aunque todo dependerá de la evolución del escenario internacional.

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