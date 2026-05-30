Ministro Arrau tras “Ronda Impacto” que terminó con 1.415 detenidos en Chile: “La seguridad se recupera en terreno”

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, entregó este sábado un balance actualizado de la denominada “Ronda Impacto”, operativo conjunto realizado por Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI) de manera simultánea en las 16 regiones del país, que dejó 1.415 personas detenidas o arrestadas en apenas cuatro horas de intervención.

A través de sus redes sociales, el secretario de Estado destacó los resultados del despliegue nacional, señalando que las policías efectuaron más de 44 mil controles y fiscalizaciones, además de 1.300 controles migratorios focalizados.

El operativo también permitió el decomiso e incautación de más de 14 kilos de droga, en el marco de acciones dirigidas a reforzar la presencia policial en sectores críticos y capturar personas requeridas por la justicia.

“La seguridad se recupera con presencia, coordinación y acción en terreno”, afirmó el ministro Arrau, quien sostuvo que el procedimiento refleja la estrategia impulsada por el Ministerio de Seguridad Pública para aumentar los controles preventivos, fiscalizar puntos de riesgo y responder a una de las principales preocupaciones de la ciudadanía.

La “Ronda Impacto” movilizó a más de seis mil funcionarios policiales y recursos logísticos desplegados en todo el país. En la Región Metropolitana, los servicios se concentraron en zonas de alta afluencia como la Alameda, Plaza de Armas y el sector de Cal y Canto, mientras que en regiones se desarrollaron patrullajes, fiscalizaciones vehiculares y controles de identidad.

El balance entregado por el ministro Arrau actualiza las cifras preliminares dadas a conocer durante el inicio del operativo, que contemplaba la participación de más de 5.500 efectivos y cerca de 1.800 recursos logísticos.

Operativo en cárceles

Como complemento a los operativos desarrollados por las policías, el titular de Seguridad también destacó los resultados de una intervención nacional encabezada por Gendarmería en el sistema penitenciario.

El procedimiento se realizó de manera simultánea en 40 recintos penales del país, con cerca de 2.000 funcionarios desplegados y más de 6.000 internos fiscalizados.

Según detalló la autoridad, el operativo permitió la incautación de 551 armas blancas artesanales, 111 teléfonos celulares, 46 litros de licor artesanal y diversas sustancias ilícitas.

La autoridad del Ejecutivo subrayó que las cárceles “no pueden ser centros de operación del delito ni espacios donde las bandas sigan funcionando desde adentro”, por lo que reforzar el control penitenciario constituye una tarea clave para la seguridad pública.