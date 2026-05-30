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Declaran nueva Alerta Ambiental para Santiago: estas son las restricciones que regirán este domingo 31 de mayo

Las autoridades decretaron una nueva Alerta Ambiental para la Región Metropolitana debido a las condiciones de ventilación y los niveles de contaminación registrados durante las últimas horas.

Juan Castillo

Agencia Uno

Agencia Uno / Diego Martin

Las autoridades decretaron una nueva Alerta Ambiental para este domingo 31 de mayo en la Región Metropolitana, luego de que algunas estaciones de monitoreo registraran episodios de contaminación que incluso alcanzaron niveles de preemergencia durante la jornada del sábado.

La medida fue anunciada por la Delegación Presidencial Regional Metropolitana, tras una recomendación de la Seremi del Medio Ambiente, con el objetivo de proteger la salud de la población ante las condiciones atmosféricas previstas para la cuenca de Santiago.

Durante la madrugada de este sábado, las estaciones de Cerro Navia y Pudahuel registraron episodios críticos de calidad del aire. En el caso de Cerro Navia, se constató una preemergencia ambiental por material particulado MP10 durante algunas horas, mientras que en Pudahuel se alcanzaron niveles de preemergencia por MP2,5 antes de descender a niveles de alerta ambiental.

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Medidas y restricciones para la Región Metropolitana

Según el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile, para este domingo se espera una transición hacia un régimen anticiclónico debilitado, acompañado por condiciones que podrían dificultar la dispersión de contaminantes. Además, se proyectan temperaturas entre los 8°C y 14°C en la capital.

Ante este escenario, las autoridades realizaron un llamado a la población a extremar los cuidados, especialmente niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares.

Entre las medidas obligatorias destaca la prohibición total del uso de calefactores residenciales a leña y otros derivados de la madera en toda la Región Metropolitana, con excepción de los equipos que funcionan con pellets. La fiscalización estará a cargo de la Seremi de Salud, con apoyo de municipios y Carabineros.

Asimismo, continúa vigente la prohibición de realizar quemas agrícolas en toda la región, restricción que se extiende entre el 1 de marzo y el 31 de octubre y que será supervisada por la Seremi de Agricultura, el SAG y CONAF.

Las autoridades precisaron que este domingo no habrá restricción vehicular por tratarse de una jornada de fin de semana. Respecto de las actividades físicas, se recomendó reducir la intensidad de los ejercicios al aire libre y privilegiar espacios cerrados cuando sea posible.

Hasta la fecha, la Región Metropolitana acumula ocho alertas ambientales y varias preemergencias registradas durante la actual temporada de Gestión de Episodios Críticos.

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