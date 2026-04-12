El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Debemos saber quiénes están en nuestra casa”: ministra Steinert inicia visita a Tarapacá con controles migratorios

La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, se trasladó a la Región de Tarapacá para iniciar una visita oficial con una agenda centrada en el control fronterizo y la fiscalización en zonas críticas.

La autoridad comenzó su recorrido en el sector de El Boro, en Alto Hospicio, donde lideró controles migratorios y la búsqueda de personas con órdenes de detención pendientes.

“Nosotros tenemos que tener la capacidad de saber quiénes están en nuestra casa”, señaló la secretaria de Estado.

Escudo en Ruta y visita a cárcel

Tras esto, Trinidad Steinert se trasladará hasta la Subcomisaría de Huara para encabezar el operativo Escudo en Ruta, en conjunto con la PDI, enfocado en el control exhaustivo de vehículos .

Finalmente, la ministra de Seguridad concluirá sus actividades con una visita técnica al Centro Penitenciario de Alto Hospicio, con el objetivo de evaluar las condiciones de resguardo y los protocolos al interior del recinto.