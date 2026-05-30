Vuelco en muerte de joven en Colombia: video revela dramáticos momentos previos a su muerte

Un impactante caso mantiene conmocionada a Colombia luego de que un video revelara nuevos antecedentes sobre la muerte de Alexánder Avendaño Varela, un joven de 22 años cuyo cuerpo fue encontrado tras permanecer cinco días desaparecido en el embalse de El Peñol-Guatapé, en el departamento de Antioquia.

Lo que inicialmente era investigado como un accidente tomó un giro radical tras la difusión de imágenes grabadas a bordo de la embarcación donde el joven participaba de una fiesta.

En el registro se observa una violenta riña en la que Avendaño es golpeado, empujado y rodeado por varias personas. Durante el altercado se escucha a algunos asistentes gritar “¡ahóguenlo!”, mientras el joven intenta protegerse en uno de los extremos del planchón turístico.

Según las imágenes, tras varios minutos de agresiones y ante una nueva arremetida del grupo, Avendaño terminó lanzándose al agua. Instantes después, algunos presentes advirtieron que el joven no sabía nadar.

El video muestra cómo intentó mantenerse a flote durante algunos segundos antes de desaparecer bajo la superficie. Ninguno de los ocupantes de la embarcación se lanzó a rescatarlo en ese momento.

El cuerpo fue hallado la noche del viernes tras una intensa búsqueda liderada por equipos de emergencia y 14 buzos especializados provenientes de distintos municipios de Antioquia. Las labores se concentraron en el sector de El Marial, una zona de gran profundidad dentro del embalse.

Las autoridades colombianas, encabezadas por la Fiscalía y la Policía, analizan ahora el material audiovisual como una pieza clave para determinar si existió intervención de terceros en la muerte del joven.

Además de esclarecer el origen de la pelea, la investigación busca

establecer eventuales responsabilidades penales por las agresiones previas y por una posible omisión de auxilio. También se indaga si los ocupantes de la embarcación cumplían con las medidas de seguridad exigidas, ya que varios de ellos, incluida la víctima, no portaban chalecos salvavidas.

Los resultados de la necropsia y los peritajes al video serán determinantes para establecer si el caso corresponde a un accidente o a un eventual homicidio.

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