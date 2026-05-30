CyberDay 2026 en Chile: advierten por paquetes con falsos QR que buscan robar datos bancarios

A pocos días del inicio del CyberDay 2026, expertos en ciberseguridad encendieron las alarmas por una modalidad de fraude que podría afectar a miles de consumidores en Chile.

La advertencia surge en un contexto de alto movimiento del comercio electrónico, donde los delincuentes buscan aprovechar el incremento de compras y entregas a domicilio para engañar a las personas mediante paquetes no solicitados con códigos QR fraudulentos.

Según investigadores de Kaspersky, los ciberdelincuentes utilizan bases de datos filtradas para realizar compras online usando nombres y direcciones reales de las víctimas. Posteriormente, envían paquetes a sus domicilios que incluyen tarjetas o adhesivos con códigos QR y mensajes diseñados para despertar curiosidad, como supuestos regalos, promociones o recompensas.

Cómo funciona la estafa que preocupa antes del CyberDay

El engaño ocurre cuando la persona escanea el código QR recibido. A partir de ese momento, puede ser redirigida a sitios fraudulentos que solicitan información bancaria, códigos de verificación o incluso la descarga de aplicaciones maliciosas que permiten tomar control del dispositivo móvil.

Esta técnica es conocida como “quishing”, una variante del phishing que utiliza códigos QR para capturar datos sensibles.

La preocupación es mayor debido al desconocimiento que existe sobre este tipo de amenazas. De acuerdo con un estudio citado por la compañía, el 41% de los chilenos no sabe que los códigos QR falsos pueden ser utilizados para comprometer cuentas bancarias y otra información financiera.

El investigador de seguridad de Kaspersky, Leandro Cuozzo, explicó que “durante el CyberDay, que es el evento de compras online más importante del año en Chile, aumenta considerablemente la cantidad de envíos y eso también es aprovechado por los ciberdelincuentes para intentar engañar a las personas”.

Además, advirtió que “la recomendación es desconfiar de cualquier entrega inesperada y verificar siempre la información directamente con el comercio oficial”.

Entre las principales recomendaciones se encuentran no escanear códigos QR de origen desconocido, verificar directamente con las empresas de mensajería cualquier envío sospechoso y denunciar paquetes no solicitados ante las autoridades o compañías de reparto. También aconsejan mantener herramientas de seguridad actualizadas para detectar enlaces maliciosos antes de que puedan causar daños.