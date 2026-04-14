El lunes pasado, la influencer y creadora de contenidos, Naya Fácil dio a conocer que el Servicio de Impuestos Internos la notificó por el cobro del impuesto al lujo debido a la compra de su Tesla Cybertruck.

“Tengo que pagar un impuesto al lujo. ¿Qué lujo? No tengo idea", comentó la influencer a través de una historia compartida en su Instagram.

Este martes, Naya continuó quejándose sobre el cobro de este impuesto y dio a conocer la cantidad de dinero que tuvo pagar al Servicio de Impuestos Internos.

¿Cuánto deberá pagar Naya Fácil por su Tesla Cybertruck?

A través de las historias de su Instagram, Naya Fácil mostró el monto total de lo que tuvo que pagar al SII por su vehículo.

La influencer canceló un total de 1.226.723 pesos al fisco por su Tesla Cybertruck.

“Yo antes de haber pagado ese millón 200 (de impuestos) prefería pasar esa plata a una fundación”, comentó Naya Fácil.

“Mi tema es que en vez de pagar eso a los viejos del congreso, prefiero pagárselo a la gente, ¿me entienden?“, cerró.