Cuenta Pública 2026: confirman suspensión de clases en más de 20 colegios en Valparaíso y Viña del Mar

A pocos días de la Cuenta Pública Presidencial 2026, las autoridades confirmaron la suspensión de clases en una serie de establecimientos educacionales de las comunas de Valparaíso y Viña del Mar.

La medida responde al despliegue de seguridad y contingencia que acompañará la ceremonia encabezada por el presidente José Antonio Kast el próximo 1 de junio.

Según informó la Seremi de Educación de Valparaíso, la suspensión regirá únicamente para los recintos ubicados dentro del perímetro de seguridad establecido por las autoridades.

Además, se precisó que la interrupción de actividades académicas será excepcional y no requerirá recuperación posterior de las jornadas perdidas.

La autoridad regional explicó que la decisión fue adoptada considerando las restricciones de tránsito, los cortes de calles y el importante despliegue policial que se realizará en torno al Congreso Nacional y otros puntos estratégicos de ambas comunas durante la jornada.

Los colegios que no tendrán clases durante la Cuenta Pública

Valparaíso

Escuela Grecia

Escuela de Ramón Barros Luco

Escuela Gaspar Cabrales

Instituto Superior de Comercio Fco. Araya B.

Liceo de Niñas

Escuela República de Uruguay

Liceo Eduardo de la Barra

Escuela Alemania

Escuela Dr. Ernesto Quirós

Escuela Especial De Lenguaje Bernardo O’Higgins

Colegio San Pedro Nolasco

Scuola Italiana Arturo Dell’ Oro

Seminario San Rafael

Colegio Carlos Cousiño

Liceo Juana Ross

Liceo Coeducacional La Igualdad

Colegio Las Acacias

Colegio Salesiano

Colegio San Ignacio de Loyola

Colegio Inmaculada Concepción de Lourdes

CEIA Valparaíso

Viña del Mar