;

Cuenta Pública 2026: confirman suspensión de clases en más de 20 colegios en Valparaíso y Viña del Mar

La Seremi de Educación confirmó la suspensión de clases sin recuperación en establecimientos ubicados dentro del perímetro de seguridad definido para la Cuenta Pública Presidencial del 1 de junio.

Juan Castillo

Agencia Uno

Agencia Uno

A pocos días de la Cuenta Pública Presidencial 2026, las autoridades confirmaron la suspensión de clases en una serie de establecimientos educacionales de las comunas de Valparaíso y Viña del Mar.

La medida responde al despliegue de seguridad y contingencia que acompañará la ceremonia encabezada por el presidente José Antonio Kast el próximo 1 de junio.

Según informó la Seremi de Educación de Valparaíso, la suspensión regirá únicamente para los recintos ubicados dentro del perímetro de seguridad establecido por las autoridades.

Revisa también:

ADN

Además, se precisó que la interrupción de actividades académicas será excepcional y no requerirá recuperación posterior de las jornadas perdidas.

La autoridad regional explicó que la decisión fue adoptada considerando las restricciones de tránsito, los cortes de calles y el importante despliegue policial que se realizará en torno al Congreso Nacional y otros puntos estratégicos de ambas comunas durante la jornada.

Los colegios que no tendrán clases durante la Cuenta Pública

Valparaíso

  • Escuela Grecia
  • Escuela de Ramón Barros Luco
  • Escuela Gaspar Cabrales
  • Instituto Superior de Comercio Fco. Araya B.
  • Liceo de Niñas
  • Escuela República de Uruguay
  • Liceo Eduardo de la Barra
  • Escuela Alemania
  • Escuela Dr. Ernesto Quirós
  • Escuela Especial De Lenguaje Bernardo O’Higgins
  • Colegio San Pedro Nolasco
  • Scuola Italiana Arturo Dell’ Oro
  • Seminario San Rafael
  • Colegio Carlos Cousiño
  • Liceo Juana Ross
  • Liceo Coeducacional La Igualdad
  • Colegio Las Acacias
  • Colegio Salesiano
  • Colegio San Ignacio de Loyola
  • Colegio Inmaculada Concepción de Lourdes
  • CEIA Valparaíso

Viña del Mar

  • Liceo René Descartes
  • Liceo José Cortés Brown Cerro Castillo

Contenido patrocinado

Delicioso panorama para los amantes de la gastronomía: Un evento de repostería para compartir en familia

Delicioso panorama para los amantes de la gastronomía: Un evento de repostería para compartir en familia

Raphael habla de Bad Bunny y deja abierta la puerta a una colaboración: &#039;Me alegro por él, me encanta&#039;

Raphael habla de Bad Bunny y deja abierta la puerta a una colaboración: 'Me alegro por él, me encanta'

&#039;Es una parte masiva de mi vida&#039;: Jacob Elordi se despide de Euphoria tras inesperado final de su personaje (ALERTA DE SPOILERS)

'Es una parte masiva de mi vida': Jacob Elordi se despide de Euphoria tras inesperado final de su personaje (ALERTA DE SPOILERS)

Su director tiene sólo 26 años y se postula como la película más terrorífica del 2026

Su director tiene sólo 26 años y se postula como la película más terrorífica del 2026

&#039;No me gustó de vos que dijiste un comentario de mi señora. Después lo hablaremos, cuando se corte esto (...) Dijiste que no la pongo&#039;

'No me gustó de vos que dijiste un comentario de mi señora. Después lo hablaremos, cuando se corte esto (...) Dijiste que no la pongo'

Luis Slimming revela algunas &#039;verdades&#039; de Canal 13 tras abrupto término de &#039;El Desestrece&#039;: &#039;Se acabó la buena onda&#039;

Luis Slimming revela algunas 'verdades' de Canal 13 tras abrupto término de 'El Desestrece': 'Se acabó la buena onda'

Después del frío extremo: este es el impactante pronóstico de temperaturas esta semana en Santiago

Después del frío extremo: este es el impactante pronóstico de temperaturas esta semana en Santiago

Pancho Molina, el baterista chileno que marcó el ritmo del jazz y el rock chileno, cumple 57 años

Pancho Molina, el baterista chileno que marcó el ritmo del jazz y el rock chileno, cumple 57 años

Dentro del clóset de Ignacia Antonia: estilo, recuerdos y maternidad

Dentro del clóset de Ignacia Antonia: estilo, recuerdos y maternidad

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad