Cuenta Pública 2026: confirman suspensión de clases en más de 20 colegios en Valparaíso y Viña del Mar
La Seremi de Educación confirmó la suspensión de clases sin recuperación en establecimientos ubicados dentro del perímetro de seguridad definido para la Cuenta Pública Presidencial del 1 de junio.
A pocos días de la Cuenta Pública Presidencial 2026, las autoridades confirmaron la suspensión de clases en una serie de establecimientos educacionales de las comunas de Valparaíso y Viña del Mar.
La medida responde al despliegue de seguridad y contingencia que acompañará la ceremonia encabezada por el presidente José Antonio Kast el próximo 1 de junio.
Según informó la Seremi de Educación de Valparaíso, la suspensión regirá únicamente para los recintos ubicados dentro del perímetro de seguridad establecido por las autoridades.
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Además, se precisó que la interrupción de actividades académicas será excepcional y no requerirá recuperación posterior de las jornadas perdidas.
La autoridad regional explicó que la decisión fue adoptada considerando las restricciones de tránsito, los cortes de calles y el importante despliegue policial que se realizará en torno al Congreso Nacional y otros puntos estratégicos de ambas comunas durante la jornada.
Los colegios que no tendrán clases durante la Cuenta Pública
Valparaíso
- Escuela Grecia
- Escuela de Ramón Barros Luco
- Escuela Gaspar Cabrales
- Instituto Superior de Comercio Fco. Araya B.
- Liceo de Niñas
- Escuela República de Uruguay
- Liceo Eduardo de la Barra
- Escuela Alemania
- Escuela Dr. Ernesto Quirós
- Escuela Especial De Lenguaje Bernardo O’Higgins
- Colegio San Pedro Nolasco
- Scuola Italiana Arturo Dell’ Oro
- Seminario San Rafael
- Colegio Carlos Cousiño
- Liceo Juana Ross
- Liceo Coeducacional La Igualdad
- Colegio Las Acacias
- Colegio Salesiano
- Colegio San Ignacio de Loyola
- Colegio Inmaculada Concepción de Lourdes
- CEIA Valparaíso
Viña del Mar
- Liceo René Descartes
- Liceo José Cortés Brown Cerro Castillo
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