El inesperado vuelco que adelantó Latife Soto en caso de desaparición que conmociona a Chile: “Que pena más grande”

En su programa web más reciente, la tarotista y guía espiritual Latife Soto volvió a lanzar sus cartas y le adelantó a José Antonio Neme una supuesta nueva arista en el caso de Julia Chuñil, activista medioambiental que desapareció en noviembre de 2024 en la comuna de Máfil, Región de Los Ríos.

“Este mes nos vamos a enterar de las osamentas de una mujer que van a ser encontradas sí o sí”, lanzó.

“¿Julio Chuñil?”, preguntó su compañero.

“Yo creo que sí. No la van a poder seguir escondiendo; ahora sí que van a encontrar osamentas y es ella”, sumó.

El dato de Latife sería más bien una confirmación, ya que días antes de su transmisión en vivo se había revelado públicamente el hallazgo de una bolsa con restos óseos a pocos metros de la casa de Chuñil.

“¿Quién la mató? Dijeron que había sido un plan más complejo", cuestionó el periodista de Mucho Gusto.

Latife movió nuevamente sus cartas. “Es gente cercana a ella, varones cercanos. Es uno. Los otros están como encubriendo. Lamentable, a veces la maldad viene muy de cerca.

“Qué pena Dios mío, qué pena más grande. Parece que la persona defendió a alguien y este hombre se fue en contra de ella. Es un hombre muy bruto”, cerró.