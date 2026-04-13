VIDEO. ¡Se enojó! Naya Fácil explota contra el SII tras cobro de impuesto al lujo por su Cybertruck
La influencer y creadora de contenidos utilizó su cuenta de Instagram para dar a conocer su enojo.
Este lunes la influencer y creadora de contenidos, Naya Fácil, utilizó sus redes sociales para dar a conocer su molestia contra el Servicio de Impuestos Internos debido a un nuevo cobro de impuestos.
Naya, visiblemente molesta, comentó que el fisco la notificó del cobro del impuesto al lujo debido a la compra de su Tesla Cybertruck, el cual está avaluado en 150 millones de pesos.
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“Tengo que pagar un impuesto al lujo. ¿Qué lujo? No tengo idea, todo lo que yo tengo me lo he sacrificado y me da mucha pena que a pesar de que uno pague los permisos de circulación y pague mis impuestos todos los meses como corresponde, me sigan cobrando más", comentó Naya Fácil.
“Desde hoy comienzo a pagar este famoso impuesto al lujo, de verdad estoy enojadísima”, cerró.
¿Qué es el impuesto al lujo?
El Impuesto a los Bienes de Lujo, más conocido como impuesto al lujo es un cobro que afecta a personas naturales y jurídicas que posean bienes de alto valor.
En el caso de los vehículos, según información del SII, los vehículos que superen o igualen las 62 UTA (unos 48 millones de pesos) deberán pagar un 2% sobre el valor del auto adquirido.
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