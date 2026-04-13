¡Se enojó! Naya Fácil explota contra el SII tras cobro de impuesto al lujo por su Cybertruck

Este lunes la influencer y creadora de contenidos, Naya Fácil, utilizó sus redes sociales para dar a conocer su molestia contra el Servicio de Impuestos Internos debido a un nuevo cobro de impuestos.

Naya, visiblemente molesta, comentó que el fisco la notificó del cobro del impuesto al lujo debido a la compra de su Tesla Cybertruck, el cual está avaluado en 150 millones de pesos.

“Tengo que pagar un impuesto al lujo. ¿Qué lujo? No tengo idea, todo lo que yo tengo me lo he sacrificado y me da mucha pena que a pesar de que uno pague los permisos de circulación y pague mis impuestos todos los meses como corresponde, me sigan cobrando más", comentó Naya Fácil.

“Desde hoy comienzo a pagar este famoso impuesto al lujo, de verdad estoy enojadísima”, cerró.

¿Qué es el impuesto al lujo?

El Impuesto a los Bienes de Lujo, más conocido como impuesto al lujo es un cobro que afecta a personas naturales y jurídicas que posean bienes de alto valor.

En el caso de los vehículos, según información del SII, los vehículos que superen o igualen las 62 UTA (unos 48 millones de pesos) deberán pagar un 2% sobre el valor del auto adquirido.