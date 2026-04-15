Escándalo en club del fútbol chileno: inversionista extranjero presionó para que su hijo fuera titular

Un nuevo escándalo remece al fútbol chileno. Hace unos días, el DT de Deportes Linares, Nikolaos Issaris, denunció que un inversor del club lo había obligado a poner de titular a un futbolista que aún no estaba listo para jugar profesionalmente.

“El nuevo inversor viene y me obliga a poner de titular a un jugador que no merece ni siquiera estar en el fútbol profesional. Me negué. Tengo valores”, señaló el entrenador griego, indignado por la situación.

En las últimas horas se dieron a conocer nuevos detalles sobre este caso. La información fue revelada por Jorge Alvial, empresario chileno que llegó a Deportes Linares para atraer nuevos inversores, y que ahora dio un paso al costado tras constatar irregularidades dentro del club.

En conversación con el medio PrimeraBChile, Alvial contó que el inversionista extranjero, Nick Huoseh, fue quien metió a su hijo (Adam Huoseh) al primer equipo de Deportes Linares. El empresario explicó que el joven solo iba a entrenar en el club, pero, al final, su padre terminó presionando para que lo hicieran jugar de titular.

“El inversionista cambió el cuento”

“Nick Huoseh me pidió si el chico podía entrenar con el equipo, yo le dije que sí (...) Después que el chico llegó, estuvo entrenando y el inversionista cambió el cuento”, señaló Jorge Alvial.

“El chico venía de Canadá y fue inscrito en el torneo, lo que para mí fue demasiado temprano porque él estaba entrenando. Sinceramente, quiero darle el crédito al chico también, porque él entrenó fuerte y bajó de peso. Pero yo le pedí al inversionista que esperáramos, porque el chico en tres o cuatro meses quizás iba a poder entrar a un partido si es que el entrenador lo permitía”, agregó.

“El entrenador y yo nos juntamos y decidimos que le daríamos un tiempo al chico, como se lo daríamos a cualquiera, para que él tenga la oportunidad de demostrar, pero cuando sentí que eso no iba a pasar, y me dio un poco de miedo que el inversionista se fuese, entonces preferí tomar un paso al lado”, reconoció el empresario.

Finalmente, Jorge Alvial empatizó con Nick Huoseh a pesar de no compartir del todo su actuar como inversionista del club. “No quiero que suene como un lío o una mala jugada. Son cosas que comprendo, yo también soy padre, uno siempre quiere ayudar a sus hijos y se comprende, no lo tomé como una maldad”, concluyó.