;

Escándalo en club del fútbol chileno: inversionista extranjero presionó para que su hijo fuera titular

La situación fue denunciada por el DT del equipo y ahora surgieron nuevos detalles del caso, en donde se revelaron los nombres del inversionista y del jugador.

Daniel Ramírez

Agencia Uno

Agencia Uno / Hans Scott

Un nuevo escándalo remece al fútbol chileno. Hace unos días, el DT de Deportes Linares, Nikolaos Issaris, denunció que un inversor del club lo había obligado a poner de titular a un futbolista que aún no estaba listo para jugar profesionalmente.

“El nuevo inversor viene y me obliga a poner de titular a un jugador que no merece ni siquiera estar en el fútbol profesional. Me negué. Tengo valores”, señaló el entrenador griego, indignado por la situación.

En las últimas horas se dieron a conocer nuevos detalles sobre este caso. La información fue revelada por Jorge Alvial, empresario chileno que llegó a Deportes Linares para atraer nuevos inversores, y que ahora dio un paso al costado tras constatar irregularidades dentro del club.

Revisa también:

ADN

En conversación con el medio PrimeraBChile, Alvial contó que el inversionista extranjero, Nick Huoseh, fue quien metió a su hijo (Adam Huoseh) al primer equipo de Deportes Linares. El empresario explicó que el joven solo iba a entrenar en el club, pero, al final, su padre terminó presionando para que lo hicieran jugar de titular.

“El inversionista cambió el cuento”

“Nick Huoseh me pidió si el chico podía entrenar con el equipo, yo le dije que sí (...) Después que el chico llegó, estuvo entrenando y el inversionista cambió el cuento”, señaló Jorge Alvial.

“El chico venía de Canadá y fue inscrito en el torneo, lo que para mí fue demasiado temprano porque él estaba entrenando. Sinceramente, quiero darle el crédito al chico también, porque él entrenó fuerte y bajó de peso. Pero yo le pedí al inversionista que esperáramos, porque el chico en tres o cuatro meses quizás iba a poder entrar a un partido si es que el entrenador lo permitía”, agregó.

“El entrenador y yo nos juntamos y decidimos que le daríamos un tiempo al chico, como se lo daríamos a cualquiera, para que él tenga la oportunidad de demostrar, pero cuando sentí que eso no iba a pasar, y me dio un poco de miedo que el inversionista se fuese, entonces preferí tomar un paso al lado”, reconoció el empresario.

Finalmente, Jorge Alvial empatizó con Nick Huoseh a pesar de no compartir del todo su actuar como inversionista del club. “No quiero que suene como un lío o una mala jugada. Son cosas que comprendo, yo también soy padre, uno siempre quiere ayudar a sus hijos y se comprende, no lo tomé como una maldad”, concluyó.

Contenido patrocinado

Obesidad y sus efectos en la salud de niños: ¿Cuáles son los principales factores detrás del sedentarismo en Chile?

Obesidad y sus efectos en la salud de niños: ¿Cuáles son los principales factores detrás del sedentarismo en Chile?

Bono de $100.000 para jubilados tras alza de la bencina: Este es el ÚNICO requisito que deben cumplir las mujeres

Bono de $100.000 para jubilados tras alza de la bencina: Este es el ÚNICO requisito que deben cumplir las mujeres

Filtran polémica foto que confirmaría nuevo romance en la farándula: a meses de haber puesto fin a su antigua relación

Filtran polémica foto que confirmaría nuevo romance en la farándula: a meses de haber puesto fin a su antigua relación

Closet cápsula: la tendencia viral que redefine la forma en que nos vestimos

Closet cápsula: la tendencia viral que redefine la forma en que nos vestimos

¿Quiénes son &#039;The Cockroaches&#039;? El rastro oculto que confirma el regreso de The Rolling Stones

¿Quiénes son 'The Cockroaches'? El rastro oculto que confirma el regreso de The Rolling Stones

Auditor mecánico dejó la patá en El Chacotero Sentimental con su historia hot: &#039;Nos pusimos a fumar y me la llevé para el taller...&#039;

Auditor mecánico dejó la patá en El Chacotero Sentimental con su historia hot: 'Nos pusimos a fumar y me la llevé para el taller...'

Tuvo que sacar grandes éxitos: Esta es la razón por la que Karol G acortó su show en Coachella

Tuvo que sacar grandes éxitos: Esta es la razón por la que Karol G acortó su show en Coachella

&#039;EL MEJOR HOMBRE DEL MUNDO&#039;: Blessd marca un punto de inflexión en su carrera con el estreno de su nuevo LP

'EL MEJOR HOMBRE DEL MUNDO': Blessd marca un punto de inflexión en su carrera con el estreno de su nuevo LP

“No pienso parar”: Tom Dumont de No Doubt habla de su diagnóstico y su futuro musical

“No pienso parar”: Tom Dumont de No Doubt habla de su diagnóstico y su futuro musical

¿Lluvia en la Región Metropolitana?: Meteorólogo respondió si es que volverán las precipitaciones esta semana a Santiago

¿Lluvia en la Región Metropolitana?: Meteorólogo respondió si es que volverán las precipitaciones esta semana a Santiago

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad