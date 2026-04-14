“Le hicieron la vida imposible para entrenar y no tengo vergüenza en decirlo; son cosas que no podía aceptar”

El paso de Jorge Alvial por la propiedad de Deportes Linares tuvo un abrupto final. En febrero pasado, el empresario iquiqueño, que alcanzó notoriedad en Europa al trabajar durante nueve años como veedor de clubes como el Manchester United y el Chelsea, compró gran parte de las acciones de Jaime Valdés y asumió el control del elenco de la Segunda División Profesional.

Sin embargo, su estadía en la institución de la Región del Maule llegó a su fin hace pocos días, tras concretar la venta de sus acciones al empresario indio Madhavan Ramakrishnan, quien pasó a ser el nuevo dueño del elenco sueño.

Tras su salida del club, Alvial rompió el silencio y explicó las razones que motivaron el término de su etapa en el cuadro albirrojo. Además, abordó la polémica salida del técnico griego Nikolaos Issaris, quien renunció a su cargo tras denunciar que desde la directiva lo obligaban a poner a un futbolista de titular.

“Desde un principio dije que yo no iba a ser dueño, sino que traía inversionistas para comprar el club y ellos querían que yo manejara toda la parte deportiva, por eso venía un inversionista. Fui muy claro con la presidenta de Linares (Mariela Vásquez)”, sostuvo el dirigente en diálogo con Primera B Chile.

“Eso fue lo que se le dijo a ella y a Jaime Valdés, que es el dueño todavía y él me puso en contacto con Mariela, para que me mostrara el club. Yo estaba, sinceramente, en General Velásquez, a punto de llegar a un acuerdo con ellos. Salió esto de Linares, fui a ver Linares y lo encontré una ciudad tan linda como San Vicente y los inversionistas, que son los que deciden, les interesó un poco más Linares porque era una ciudad más grande”, añadió.

Respecto a los nuevos inversionistas, el empresario chileno detalló que “en un principio, era el representante de Alphonso Davies (actual jugador del Bayern Münich) y la otra persona que ustedes conocieron que se llama Madi, muy buena persona. A Madi lo conocí recién, me cayó muy bien, se ve una persona muy honesta. A la otra persona Nick, lo conocí hace mucho tiempo, cuando yo estaba trabajando en el Manchester United y vi al chico Alphonso Davies".

La polémica salida del técnico griego Nikolaos Issaris

Consultado sobre la denuncia realizada por el DT europeo, Jorge Alvial se desmarcó de las acusaciones y afirmó que su salida se debió, en parte, a esa situación. “Para mí hubo muchas cosas que no fueron de frente y que al final se destaparon cosas que yo no podía aceptar”, lanzó.

“Una de ellas es lo que dijo el entrenador (Nikolaos Issaris), que lo traje, que venía un chico que lo querían hacer jugar, lo cual él está completamente correcto. Era un chico que el empresario de Alphonso Davies me pidió si podía entrenar con el equipo y yo le dije que sí“, continuó relatando.

“A mí me llamó una señora, una abuelita y me decía que si su hijo se podía probar. Yo le decía que sí, porque siempre quiero darle la oportunidad a todo el mundo. Entonces, como era un jugador que había estado jugando no a nivel profesional, pero de universidad, le dije que sí“, añadió.

En esa línea, explicó que el escenario cambió a partir de la presión para hacer jugar al futbolista en cuestión: “Después que el chico llegó, estuvo entrenando, el inversionista (Nick Huoseh) cambió el cuento y ahí fue donde la persona que estaba a cargo del club, también estuvo de acuerdo. Fue cuando decidí dejar todo porque yo no puedo hacer eso, ni al entrenador ni a los jugadores, que se han sacado la mugre entrenando y se los comenté a todos”.

“El entrenador y yo nos juntamos y decidimos que eso no iba a pasar y que le daríamos un tiempo como se lo daríamos a cualquiera, para que él tenga la oportunidad de demostrar, pero cuando sentí que eso no iba a pasar y me dio un poco de miedo de que el inversionista se fuese, entonces preferí tomar un paso al lado. Le expliqué esto a Mariela, al entrenador y al inversionista, y llegamos al acuerdo de que mejor yo salía y prefería no ser parte de eso”, complementó.

Además, aclaró que “el técnico no se va conmigo, ellos decidieron sacarlo, que es distinto. Como él lo dijo, le han hecho la vida imposible para poder entrenar y eso no tengo ninguna vergüenza en decirlo”.