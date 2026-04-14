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DT del fútbol chileno renuncia y lanza grave acusación: “Me obligan a ponerlo de titular”

El técnico griego Nikolaos Issaris confirmó su salida de Deportes Linares y apuntó contra la dirigencia. “Me han estado engañando desde el primer momento”, aseguró.

Daniel Ramírez

Agencia Uno

Agencia Uno

Estalla una nueva polémica en el fútbol chileno. El técnico griego Nikolaos Issaris dejó la banca de Deportes Linares luego de denunciar una grave situación en la interna del club.

El entrenador europeo rompió el silencio tras la reciente derrota 1-0 ante Provincial Osorno por la fecha 3 de la Segunda División Profesional. Después del partido, Issaris confirmó su salida de Linares y apuntó contra la dirigencia.

“La directiva me ha estado engañando desde el primer momento. Desde el inicio intentaron ponerme obstáculos para que no pudiera trabajar aquí”, señaló el DT en declaraciones recogidas por el medio partidario Fanáticos del Depo.

En la misma línea, el estratega griego acusó que “el nuevo inversor viene y me obliga, como entrenador, a poner de titular a un jugador que no merece ni siquiera estar en el fútbol profesional. Me negué. Tengo valores”.

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“Lo siento mucho, quería darlo todo, pero desafortunadamente no puedo seguir este camino. Primero, porque no encaja con mis principios y, segundo, porque la directiva no lo desea”, concluyó Nikolaos Issaris.

“Kalule” Meléndez llegaría a la banca de Linares

El pasado sábado, ADN Deportes dio a conocer detalles sobre la venta de Deportes Linares al empresario indio Madhavan Ramakrishnan, operación que se llevó a cabo hace unos días en Santiago.

Este cambio en la propiedad del club impacta también en banca del equipo, ya que, según pudo conocer este medio, el nuevo dueño de Linares llegaría con Rodrigo “Kalule” Meléndez como DT en reemplazo del griego Nikolaos Issaris.

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