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Contratistas son detenidos por presunto robo del auto del alcalde de Juan Fernández: lo habrían usado para ir de fiesta

Los trabajadores habían llegado a la isla para realizar labores técnicas en una estación de monitoreo. El automóvil fue recuperado tras ser abandonado en la vía pública.

Juan Castillo

Agencia Uno | Referencial

Agencia Uno | Referencial

Un inusual hecho policial remeció la tranquilidad del archipiélago de Juan Fernández durante la madrugada de este sábado, luego de que dos contratistas fueran detenidos por su presunta participación en el robo de un vehículo perteneciente al alcalde de la comuna.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, los involucrados habían arribado a la isla apenas un día antes para desarrollar trabajos de instalación de equipos de aire acondicionado en la Estación de Monitoreo de las Naciones Unidas, recinto dependiente de la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CCHEN).

Sin embargo, horas después quedaron bajo investigación por el presunto hurto del automóvil familiar de la autoridad comunal.

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Vehículo fue captado circulando a alta velocidad por el poblado

Según consigna 24 Horas, tras la sustracción el automóvil habría sido utilizado para recorrer el poblado durante una noche de fiesta, desplazándose a alta velocidad por distintas calles de la isla antes de ser abandonado en plena vía pública.

Los movimientos del vehículo quedaron registrados por cámaras de seguridad instaladas en el sector, registros que fueron incorporados a la investigación. A pesar de la conducción temeraria denunciada por la autoridad, no se reportaron personas lesionadas ni daños a propiedades de terceros.

El procedimiento fue adoptado por personal de la Tenencia de Carabineros Robinson Crusoe, quienes lograron ubicar y detener a los presuntos responsables. Ambos quedaron a disposición de la justicia, instancia que deberá determinar las eventuales responsabilidades penales derivadas del caso.

Tras el incidente, el alcalde manifestó su preocupación por lo ocurrido y sostuvo que se trata de una situación poco habitual para la realidad del archipiélago. En ese contexto, reiteró su respaldo a iniciativas que buscan establecer mecanismos especiales de control para el territorio insular.

La autoridad afirmó que “no bajaré los brazos en la tarea de promover y defender iniciativas como la Ley de Control Migratorio y Carga Demográfica para nuestro Archipiélago”, agregando que está “convencido totalmente de que debemos adoptar herramientas que permitan proteger nuestra forma de vida, nuestra identidad insular y la tranquilidad que históricamente ha caracterizado a nuestra comunidad”.

Desde el municipio señalaron que esperan que las instituciones competentes esclarezcan los hechos y determinen formalmente las responsabilidades correspondientes.

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