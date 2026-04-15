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Salomón Rodríguez sorprende y le deja este mensaje a Colo Colo tras anotar en la Sudamericana: “Ojalá cumplir...”

El exdelantero albo regresó a Chile con Montevideo City Torque y fue clave en el triunfo de su equipo ante Palestino.

Daniel Ramírez

@mvdcitytorque / Agencia Uno

@mvdcitytorque / Agencia Uno

Palestino sufrió anoche una dura derrota como local ante Montevideo City Torque, por la fase grupal de la Copa Sudamericana. El cuadro uruguayo se impuso por 2-0 y uno de los goles lo hizo Salomón Rodríguez, exdelantero de Colo Colo.

El atacante charrúa volvió a jugar en Chile luego de su salida del “Cacique”, donde no le fue bien, pues marcó apenas tres goles durante todo el 2025 y terminó siendo uno de los jugadores más criticados del plantel albo.

Después del partido contra Palestino, Rodríguez conversó con DSports y mostró sus ganas por tener una revancha en el cuadro de Macul, todo considerando que está a préstamo en Uruguay y a fin de año debe volver a Colo Colo.

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“Estoy haciendo lo posible para volver de la mejor manera (a Colo Colo). Ojalá pueda cumplir con lo que dejé al debe”, señaló el futbolista de 26 años.

Además, el ariete abordó su presente goleador en Montevideo City Torque, donde ya suma siete tantos en lo que va de temporada. “Estoy muy feliz por mi presente y por el presente del equipo que sale a jugar en todas las canchas. Hoy por suerte nos llevamos la victoria”, comentó.

“El fútbol es así, es cambiante. A veces te toca estar en las malas, a veces en las buenas, pero hay que seguir, con constancia y sacrificio, que en algún momento todo sale”, agregó Salomón Rodríguez tras su regreso al país.

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