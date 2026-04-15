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VIDEO. La U no deja pasar las críticas al arbitraje: “Nos sentimos perjudicados, nos molesta”

Marcelo Morales insistió en los cuestionamientos del club hacia los jueces y definió sus metas a futuro en el cuadro azul.

Carlos Madariaga

La U no deja pasar las críticas al arbitraje: “Nos sentimos perjudicados, nos molesta”

La U no deja pasar las críticas al arbitraje: “Nos sentimos perjudicados, nos molesta” / CRISTIAN CÁCERES/AGENCIA UNO

En Universidad de Chile siguen mostrando públicamente su incomodidad con el arbitraje tras lo vivido el pasado fin de semana ante Ñublense.

El hecho de que no se haya expulsado a Yovany Campusano por una plancha sobre Javier Altamirano sigue dando vueltas en el Centro Deportivo Azul, como explicó el lateral Marcelo Morales.

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“Nos preocupa, han sido partidos en que hemos perdido puntos por eso. Nos hemos sentido perjudicados en algunas circunstancias. Se toma de distinto criterio una misma jugada en distintos partidos. Nos molesta. Es raro que en una fecha se cobre algo y en otra se cobran otras cosas”, cuestionó el retornado defensor azul.

“No deberíamos incidir en la decisión de los árbitros, sino preocuparnos en lo que debemos hacer y ellos en hacer su pega. Hay gente en el VAR pendiente de eso”, comentó quien ya suma nueve titularidades seguidas en la U de Chile.

“Los conozco hace muchos años a algunos, feliz de la confianza que me da el cuerpo técnico. Me siento feliz por el apoyo de los hinchas y también de los compañeros”, recalcó, apuntando a lo que le pide Fernando Gago, más allá de la supuesta exigencia en torno a los parámetros físicos.

No te exige algo de otro mundo. Me ha enseñado bastante con su experiencia en Europa, hablo con él, los PF, el nutricionista. Estoy dispuesto a seguir mejorando. Gago me pide que vaya por dentro, que no solo desborde”, destacó el “Chelo”, junto con proyectar sus metas luego que Rodolfo Arruabarrena confesara su predilección por el lateral al punto de intentar llevárselo a Arabia Saudita.

“Es bonito que lleguen esos elogios. Hubo acercamientos hace un tiempo, pero quedó en eso. Tengo que retomar lo que hice el 2024, llegar a la selección nuevamente. Esas son mis aspiraciones”, concluyó Marcelo Morales.

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