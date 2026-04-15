Jugó un semestre en la U y no descarta su revancha en Chile: “El tiempo pondrá las cosas en su lugar”

Uno de los muchos jugadores del Montevideo City Torque con pasado en el fútbol chileno es el volante Gonzalo Montes.

Quien fue titular en el triunfo sobre Palestino en Copa Sudamericana destacó el retorno a su país luego de campañas que lo tuvieron como campeón y capitán en Huachipato.

“Después de cinco, seis años, volví a mi país y estar cerca de mi familia, de mis amigos, me hizo muy bien. Me hizo volver al nivel que tenía antes. Tuve un mal paso por la U, pero me ayudó volver a ver a mi familia para retomar mi nivel”, destacó Gonzalo Montes, quien llegó como refuerzo a la U de Chile en 2025, pero apenas estuvo un semestre y debió dejar el club.

“Con el tiempo, uno hace autocrítica. No estuve a la altura, aunque no sé bien los factores. Quizá el poco rodaje que uno tiene. Tuve que empezar a jugar con City Torque y había que seguir hacia adelante. Capaz uno no tuvo el rodaje que estaba acostumbrado y eso quizá hace que el rendimiento no sea el mejor”, reconoció quien todavía tiene contrato con el elenco azul, con lo que no descarta una revancha en el cuadro universitario laico.

“Si, el tiempo dirá. Hoy me debo al City Torque. Desde lo personal, en Uruguay estoy feliz por estar cerca de mi hija y mi familia; eso influye, pero me queda contrato acá. El tiempo pondrá las cosas en su lugar”, comentó un Gonzalo Montes que, reconoció, está pendiente de la U de Chile desde Uruguay.

“Los sigo, siempre que puedo y estoy en contacto con los amigos que dejé ahí”, concluyó en el micrófono de ADN Deportes.