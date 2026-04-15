;

VIDEO. Jugó un semestre en la U y no descarta su revancha en Chile: “El tiempo pondrá las cosas en su lugar”

Gonzalo Montes hizo una autocrítica por su paso en el cuadro azul.

Carlos Madariaga

Jugó un semestre en la U y no descarta su revancha en Chile: “El tiempo pondrá las cosas en su lugar”

Uno de los muchos jugadores del Montevideo City Torque con pasado en el fútbol chileno es el volante Gonzalo Montes.

Quien fue titular en el triunfo sobre Palestino en Copa Sudamericana destacó el retorno a su país luego de campañas que lo tuvieron como campeón y capitán en Huachipato.

Revisa también:

ADN

“Después de cinco, seis años, volví a mi país y estar cerca de mi familia, de mis amigos, me hizo muy bien. Me hizo volver al nivel que tenía antes. Tuve un mal paso por la U, pero me ayudó volver a ver a mi familia para retomar mi nivel”, destacó Gonzalo Montes, quien llegó como refuerzo a la U de Chile en 2025, pero apenas estuvo un semestre y debió dejar el club.

“Con el tiempo, uno hace autocrítica. No estuve a la altura, aunque no sé bien los factores. Quizá el poco rodaje que uno tiene. Tuve que empezar a jugar con City Torque y había que seguir hacia adelante. Capaz uno no tuvo el rodaje que estaba acostumbrado y eso quizá hace que el rendimiento no sea el mejor”, reconoció quien todavía tiene contrato con el elenco azul, con lo que no descarta una revancha en el cuadro universitario laico.

“Si, el tiempo dirá. Hoy me debo al City Torque. Desde lo personal, en Uruguay estoy feliz por estar cerca de mi hija y mi familia; eso influye, pero me queda contrato acá. El tiempo pondrá las cosas en su lugar”, comentó un Gonzalo Montes que, reconoció, está pendiente de la U de Chile desde Uruguay.

Los sigo, siempre que puedo y estoy en contacto con los amigos que dejé ahí”, concluyó en el micrófono de ADN Deportes.

Contenido patrocinado

Obesidad y sus efectos en la salud de niños: ¿Cuáles son los principales factores detrás del sedentarismo en Chile?

Obesidad y sus efectos en la salud de niños: ¿Cuáles son los principales factores detrás del sedentarismo en Chile?

Bono de $100.000 para jubilados tras alza de la bencina: Este es el ÚNICO requisito que deben cumplir las mujeres

Bono de $100.000 para jubilados tras alza de la bencina: Este es el ÚNICO requisito que deben cumplir las mujeres

Filtran polémica foto que confirmaría nuevo romance en la farándula: a meses de haber puesto fin a su antigua relación

Filtran polémica foto que confirmaría nuevo romance en la farándula: a meses de haber puesto fin a su antigua relación

Closet cápsula: la tendencia viral que redefine la forma en que nos vestimos

Closet cápsula: la tendencia viral que redefine la forma en que nos vestimos

¿Quiénes son &#039;The Cockroaches&#039;? El rastro oculto que confirma el regreso de The Rolling Stones

¿Quiénes son 'The Cockroaches'? El rastro oculto que confirma el regreso de The Rolling Stones

Auditor mecánico dejó la patá en El Chacotero Sentimental con su historia hot: &#039;Nos pusimos a fumar y me la llevé para el taller...&#039;

Auditor mecánico dejó la patá en El Chacotero Sentimental con su historia hot: 'Nos pusimos a fumar y me la llevé para el taller...'

Tuvo que sacar grandes éxitos: Esta es la razón por la que Karol G acortó su show en Coachella

Tuvo que sacar grandes éxitos: Esta es la razón por la que Karol G acortó su show en Coachella

&#039;EL MEJOR HOMBRE DEL MUNDO&#039;: Blessd marca un punto de inflexión en su carrera con el estreno de su nuevo LP

'EL MEJOR HOMBRE DEL MUNDO': Blessd marca un punto de inflexión en su carrera con el estreno de su nuevo LP

“No pienso parar”: Tom Dumont de No Doubt habla de su diagnóstico y su futuro musical

“No pienso parar”: Tom Dumont de No Doubt habla de su diagnóstico y su futuro musical

¿Lluvia en la Región Metropolitana?: Meteorólogo respondió si es que volverán las precipitaciones esta semana a Santiago

¿Lluvia en la Región Metropolitana?: Meteorólogo respondió si es que volverán las precipitaciones esta semana a Santiago

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad