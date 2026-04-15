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“Llevaba 34 años...”: el potente mensaje de Caputto tras la gran victoria de Coquimbo en Copa Libertadores

Los “Piratas” dieron un golpe importante ante Universitario de Perú y el técnico Hernán Caputto valoró el momento que está viviendo su equipo.

Daniel Ramírez

Rodrigo Morgado

Getty Images / Agencia Uno

Getty Images / Agencia Uno

Coquimbo Unido se hizo gigante en Perú logrando una gran victoria anoche ante Universitario de Lima, por la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Luego del partido, Hernán Caputto alabó la actuación de sus jugadores y entregó las claves del triunfo en tierras peruanas. “Cuando hay una unión tan grande en el equipo y tanto amor propio, se pueden lograr objetivos importantes y este es uno de ellos. Estoy muy contento por eso”, señaló el DT de los “Piratas”.

“Golpeamos en el momento justo y el golpe más fuerte lo dimos en el segundo tiempo. Ese golpe creo que fue duro para el rival”, agregó el entrenador sobre los goles que anotó su escuadra.

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Además, Caputto valoró que el club esté disputando la Libertadores después de tantos años: “Estamos disfrutando el momento. El club llevaba 34 años sin estar en la Copa Libertadores y muchísima gente no pudo ver al equipo en esta Copa. Hoy tienen la posibilidad y nosotros los representamos, así que intentamos hacer lo más digno posible”.

Por último, el técnico le restó importancia a los comentarios negativos hacia Coquimbo Unido por compartir grupo con Nacional, Tolima y Universitario. “Realmente no pensamos en lo que pueden decir los demás. Nosotros nos sentimos fuertes, somos un equipo muy combativo y competitivo. Eso es lo más importante”, concluyó .

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