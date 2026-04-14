Palestino vivió una noche histórica en el Estadio Municipal de La Cisterna, recibiendo a Montevideo City Torque bajo las nuevas luminarias del recinto, pero los uruguayos amargaron el estreno al imponerse por 2-0.

ADN.CL estuvo presente en La Cisterna y acá te contamos lo que no se vio por TV.

A scooter, a pie o en auto

Los hinchas de Palestino se las arreglaron de todas las fórmulas posibles para llegar a La Cisterna a un partido histórico, siendo este el primer juego a nivel Conmebol en este estadio.

Algunos caminaron desde metro El Parrón y otros se movieron usando scooters eléctricos desde la estación, mientras que otros llegaron en vehículo, con algunos tardando hasta hora y media para llegar al recinto de la zona sur de Santiago.

Uruguayos más que tranquilos

En la tribuna lateral, a un costado del codo norte, se ubicaron cerca de 40 fanáticos del Montevideo City Torque, quienes alentaron a su equipo sin mayores gritos ni canticos.

Figuras ilustres en tribuna

No solo los habituales de La Cisterna, como el ex alcalde Gustavo Hasbún o el ex Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, dijeron presente. También apareció el volante de Unión Española, Pablo Aranguiz.

Mucho cariño para Milad

El presidente de la ANFP dijo presente en el recinto de la avenida El Parrón, dónde fue bien recibido. Incluso algunos fanaticos le pidieron fotos al criticado mandamás del balompié nacional.

Marcha fúnebre tras el gol de un ex Colo Colo

Salomón Rodríguez, de mal paso por los albos, abrió la cuenta para los uruguayos con un buen golpe de cabeza, tras lo cual se escuchó la marcha fúnebre desde la barra árabe.

Y no, no es una mala broma contra sus jugadores, sino que coincidió con el tradicional ceremonial que hacen al minuto 11 de cada partido, en homenaje a las víctimas de la guerra en Gaza.

Luego, el atacante que aún pertenece al Cacique tuvo el su segundo gol en un gran contragolpe en el segundo tiempo, pero el Zanahoria Pérez despejó a tiempo para que el balón se estrellara en el horizontal.

El absurdo del minuto de hidratación

Con mucha gente abrigada ante una jornada más bien helada, y varios tomando café o te para el frío, Conmebol hizo cumplir el tiempo de descanso para los jugadores en pleno primer tiempo. Un sinsentido absoluto. Cabe reconocer, eso si, que tras este parón, Palestino mejoró notoriamente su juego.

Castigo doble

En un descuido defensivo, Sebastián Gallegos termina desviando en propia puerta un disparo de Ramiro Lecchini, pero hubo expectativa ante el llamado del VAR.

El problema es que todo fue para revisar una jugada previa, dónde Julián Fernández terminó viendo la tarjeta roja. Para peor, el 5 árabe estaba listo para ser sustituido, pero el ingreso de Nicolás Meza se vio frustrado ante la determinación del juez.

Ya se va, la Nona ya se va

Aprovechando la pausa de hidratación del segundo tiempo, los hinchas de Palestino fueron más que claros para expresar su inconformidad con la gestión del DT en el cuadro tetracolor, gritos que crecieron en intensidad, insultos de por medio a medida que se consumaba la caída en casa.