Médium anuncia demanda contra Daniela Aránguiz tras ser acusada de “bruja chanta” y “estafadora”

Una nueva polémica sacude al mundo de la farándula chilena. La médium Sonia Valenzuela anunció que emprenderá acciones legales contra Daniela Aránguiz luego de las duras declaraciones que la exMekano realizó en televisión, donde la calificó de “bruja chanta” e incluso la acusó de realizar magia negra.

El conflicto se originó tras una serie de apariciones televisivas de Valenzuela relacionadas con la controversia entre Marilú Balbontín, madre de la fallecida periodista Javiera Suárez, y Cristián Arriagada. Durante una de esas intervenciones, en el programa “Sígueme” de TV+, la tarotista protagonizó un tenso intercambio con Aránguiz, reavivando antiguas diferencias entre ambas.

La médium confirmó acciones legales por injurias y calumnias

Posteriormente, en el programa “Que te lo digo”, Sonia Valenzuela explicó el origen de su conflicto con la panelista. Según relató, años atrás realizó un trabajo espiritual para Jorge Valdivia cuando el exfutbolista atravesaba una etapa personal compleja, situación que habría generado el rechazo de Aránguiz.

La respuesta de la panelista no tardó en llegar. En pantalla, Daniela Aránguiz lanzó una serie de acusaciones contra la médium, señalando que era una “bruja chanta” y afirmando que otra tarotista le había advertido sobre una persona que supuestamente le realizaba magia negra.

Frente a estos dichos, Valenzuela reaccionó en el programa “Zona de Estrellas” y confirmó que el conflicto pasará a tribunales. “Llevo 30 años trabajando, no necesito los medios de comunicación para estar vigente”, sostuvo la médium, defendiendo su trayectoria profesional.

Además, cuestionó la forma en que se desarrolló la controversia, señalando que “si ella sentía algo de mí, ese día que estuve en el panel me lo debería haber dicho, no haber esperado al otro día para hablar de mí”.

El abogado que representa a Valenzuela aseguró que las expresiones emitidas por Aránguiz constituyen una afectación a la honra de su clienta. “La injuria y la calumnia están precisamente en los dichos que ella realiza en el programa, donde con sus dichos busca denostar, deshonrar y dañar la honra de Sonia”, afirmó.

Consultada sobre la presentación de la acción judicial, la médium fue categórica: “Está hecho ya”. Por su parte, su defensa precisó que “estamos precisamente en una reunión afinando los detalles para la próxima semana entablar acciones legales por injurias y calumnias”.

Ahora, la disputa entre ambas figuras televisivas podría trasladarse desde los programas de espectáculo a los tribunales.