“Tiene una postura medieval”: las publicaciones de Renato Münster, nuevo seremi de la RM, contra el Presidente Kast

El nombramiento de Renato Münster como seremi de las Culturas en la región Metropolitana reactivó antiguas publicaciones en redes sociales, donde emitió duros cuestionamientos al actual Presidente Kast en el marco de la campaña presidencial de 2017.

En octubre de ese año, el actor criticó sus posturas, señalando: “Kast y su postura medieval respecto a diversos temas, habla de una derecha extrema muy lejos de la realidad de nuestro país”.

Kast y su postura medieval respecto a diversos temas, habla de una derecha extrrema muy lejos de la realidad de nuesto país. — Renato Munster (@RenatoMunster) October 11, 2017

En noviembre, amplió sus reparos y lo comparó con Eduardo Artés, apuntando a los extremos políticos: “Kast como Artés viven en mundos paralelos. Fanatismo extremo de ambos lados. 100% Estado y 100% Iglesia. Vamos descartando candidatos”.

Kast como Artés viven en mundos paralelos. Fanatismo extremo de ambos lados. 100% Estado y 100% Iglesia. Vamos descartando candidatos — Renato Munster (@RenatoMunster) November 7, 2017

Un mes después, también lo vinculó al debate por el indulto al exmandatario peruano Alberto Fujimori: “¿Por qué no me sorprende que Kast esté de acuerdo con el indulto a Fujimori? Ahora viene la pasada de cuenta por Punta Peuco al nuevo gobierno. Crónica de un indulto anunciado…”.

Por qué no me sorprende que Kast esté de acuerdo con el indulto a Fujimori?. Ahora viene la pasada de cuenta por Punta Peuco al nuevo gobierno. Crónica de un indulto anunciado... — Renato Munster (@RenatoMunster) December 26, 2017

A estos mensajes se suma una publicación de noviembre de 2021, en plena segunda vuelta, donde sostuvo: “Kast tiene q hacer cirugía mayor a su programa si quiere seguir creciendo”, agregando que había propuestas “que lo dejan al nivel de inverosimilitud del programa de Boric”.

Kast tiene q hacer cirugía mayor a su programa si quiere seguir creciendo. Hay propuestas que lo dejan al nivel de inverosimilitud del programa de Boric. La segunda vuelta exige un programa realista con énfasis en las necesidades postergadas por el peor Congreso de la historia — Renato Munster (@RenatoMunster) November 22, 2021

Los dichos resurgen tras su designación, generando cuestionamientos por el tono y contenido de sus críticas previas hacia el líder republicano.