Liverpool despide a su DT y ahora iría por un expupilo de Marcelo Bielsa: sorpresa en Inglaterra / Catherine Ivill - AMA

Este sábado, el Liverpool anunció oficialmente la salida de su entrenador, Arne Slot, quien duró dos temporadas en la banca de los “Reds”, periodo donde ganó la Premier League en 2025.

“El Liverpool FC puede confirmar que Arne Slot dejará su cargo como entrenador principal con efecto inmediato y que el proceso para nombrar a un sucesor está en marcha. Se va con un título de la Premier League a su nombre y nuestro más profundo agradecimiento y aprecio”, informó el cuadro inglés mediante un comunicado.

“La conclusión a la que hemos llegado se basa en la convicción de que la mejor manera de abordar la trayectoria del equipo es mediante un cambio de rumbo. Esto no resta mérito al trabajo que Arne ha realizado aquí, ni al respeto que le tenemos. Tampoco refleja su talento. Más bien, indica la necesidad de un enfoque diferente”, explicó el club sobre el despido del técnico neerlandés.

Liverpool FC can confirm Arne Slot is to depart his role as head coach with immediate effect and that the process to appoint a successor is under way.



He leaves with a Premier League title to his name and our deepest gratitude and appreciation. — Liverpool FC (@LFC) May 30, 2026

Expupilo de Bielsa asoma como nuevo DT del Liverpool

Según informan diversos medios en Europa, el principal candidato que baraja la dirigencia del Liverpool para reemplazar a Arne Slot es el vasco Andoni Iraola, quien viene de dirigir al Bournemouth.

En su etapa como futbolista, Iraola desarrolló casi toda su carrera en el Athletic de Bilbao, donde jugó 12 temporadas y fue dirigido por Marcelo Bielsa (2011-2013).

Como entrenador, el vasco registra pasos por las bancas del AEK Larnaca (Chipre), CD Mirandés (España) y Rayo Vallecano (España).

En la última temporada de la Premier League, Iraola terminó sexto con el Bournemouth, clasificando al equipo a la UEFA Europa League.