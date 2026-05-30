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Liverpool despide a su DT y ahora iría por un expupilo de Marcelo Bielsa: sorpresa en Inglaterra

Los “Reds” confirmaron la salida del entrenador neerlandés Arne Slot y ya suena con fuerza un nombre para la banca del equipo inglés.

Daniel Ramírez

Liverpool despide a su DT y ahora iría por un expupilo de Marcelo Bielsa: sorpresa en Inglaterra

Liverpool despide a su DT y ahora iría por un expupilo de Marcelo Bielsa: sorpresa en Inglaterra / Catherine Ivill - AMA

Este sábado, el Liverpool anunció oficialmente la salida de su entrenador, Arne Slot, quien duró dos temporadas en la banca de los “Reds”, periodo donde ganó la Premier League en 2025.

“El Liverpool FC puede confirmar que Arne Slot dejará su cargo como entrenador principal con efecto inmediato y que el proceso para nombrar a un sucesor está en marcha. Se va con un título de la Premier League a su nombre y nuestro más profundo agradecimiento y aprecio”, informó el cuadro inglés mediante un comunicado.

“La conclusión a la que hemos llegado se basa en la convicción de que la mejor manera de abordar la trayectoria del equipo es mediante un cambio de rumbo. Esto no resta mérito al trabajo que Arne ha realizado aquí, ni al respeto que le tenemos. Tampoco refleja su talento. Más bien, indica la necesidad de un enfoque diferente”, explicó el club sobre el despido del técnico neerlandés.

Expupilo de Bielsa asoma como nuevo DT del Liverpool

Según informan diversos medios en Europa, el principal candidato que baraja la dirigencia del Liverpool para reemplazar a Arne Slot es el vasco Andoni Iraola, quien viene de dirigir al Bournemouth.

En su etapa como futbolista, Iraola desarrolló casi toda su carrera en el Athletic de Bilbao, donde jugó 12 temporadas y fue dirigido por Marcelo Bielsa (2011-2013).

Como entrenador, el vasco registra pasos por las bancas del AEK Larnaca (Chipre), CD Mirandés (España) y Rayo Vallecano (España).

En la última temporada de la Premier League, Iraola terminó sexto con el Bournemouth, clasificando al equipo a la UEFA Europa League.

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