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“Capacidad de pago ajustada”: proyecto busca cambiar cálculo de cuotas del CAE e incorporar criterios sociales

La iniciativa considera cargas familiares, deudas y gastos esenciales, además de permitir suspender pagos, aplicar rebajas y redefinir mecanismos de cobro.

Martín Neut

Tesorería General de la República (TGR)

Tesorería General de la República (TGR) / Francisco Flores Seguel

En medio del plan de cobros masivos del Crédito con Aval del Estado (CAE), un proyecto de ley ingresado a la Cámara busca modificar el sistema y establecer nuevas reglas para la recuperación de la deuda, apuntando a criterios más equitativos.

La iniciativa, liderada por la diputada Ana María Gazmuri, surge tras las acciones iniciadas el 6 de abril por la Tesorería General de la República (TGR), que incluyen retenciones de sueldo, embargos y demandas contra más de 550 mil deudores por una deuda cercana a $4 billones.

“Hoy día tenemos la persecución prácticamente, la criminalización de los deudores del CAE”, afirmó la parlamentaria.

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Detalles del proyecto

El proyecto propone reemplazar el modelo actual —centrado en ingresos— por una evaluación de “capacidad de pago ajustada”, incorporando factores como cargas familiares, endeudamiento del hogar, gastos esenciales (salud, vivienda y educación) y estabilidad laboral.

Además, crea un índice de vulnerabilidad socioeconómica para definir cuotas según consiga 24 Horas.

Entre sus medidas, contempla la suspensión o reducción de pagos, condonaciones parciales en casos calificados y el derecho a acceder a convenios sin exclusiones. También establece que los cobros se realicen exclusivamente por vía judicial. “Estos cobros no pueden ser por vía administrativa”, sostuvo Gazmuri.

Contraloría respalda a TGR

Sin embargo, la Contraloría General de la República ya respaldó que la TGR puede aplicar cobros administrativos y judiciales bajo la legislación vigente, lo que abre un debate legal sobre la propuesta.

El texto incluye además suspender por 90 días las acciones iniciadas desde abril de 2026, para permitir que los deudores puedan acogerse a nuevas condiciones si la reforma avanza.

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