Un nuevo capítulo sumó la controversia por el almuerzo del Presidente en el Palacio de La Moneda, luego de que la vocera de Gobierno, Mara Sedini, evitara responder directamente a la prensa sobre el pago de la actividad.

Desde el Congreso, la ministra abordó los cuestionamientos por la reunión con excompañeros de universidad, indicando que será el propio mandatario quien entregará explicaciones.

“Lo hará a través de las instituciones, en la forma y el tiempo correspondiente”, afirmó, junto con reiterar que el encuentro fue financiado con recursos personales.

Sin embargo, durante la mañana en la sede de Gobierno, Sedini protagonizó un momento que llamó la atención. Consultada por periodistas sobre si el almuerzo ya había sido pagado, eludió la pregunta y respondió a TVN entre sonrisas: “los quiero demasiado”.

La situación ocurre un día después de que la vocera asegurara que el tema ya había sido abordado, en medio de críticas por la realización del encuentro en dependencias oficiales.