Incendio en Buin vuelve a activarse: autoridades llaman a cerrar puertas y ventanas por presencia de humo

Un incendio de gran magnitud que afecta a un frigorífico en la comuna de Buin, Región Metropolitana, volvió a intensificarse durante la mañana de este sábado, luego de que se registrara una reactivación de las llamas.

El siniestro comenzó cerca de las 21:40 horas del viernes en las dependencias de la empresa Frío Fort, ubicada en la Ruta 5 Sur, a la altura de Alberto Krumm, en un sector residencial de la comuna.

Durante las primeras horas de la emergencia, una de las principales preocupaciones fue la presencia de aproximadamente 17 mil litros de amoníaco almacenados en el recinto, además del riesgo de propagación hacia zonas cercanas.

Debido a esta situación, cerca de 70 viviendas debieron ser evacuadas de manera preventiva.

Además, producto de la densa nube de humo generada por el incendio, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) reiteró una serie de medidas para resguardar la salud de la población.

Entre las recomendaciones se encuentra evitar realizar actividad física al aire libre, mantener puertas y ventanas cerradas para impedir el ingreso del humo a las viviendas y restringir las salidas de grupos de riesgo.