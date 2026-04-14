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Actor Renato Münster llega al Gobierno: asumió como seremi de Culturas en la RM tras salida de Gustavo Baehr

El intérprete llega al cargo en medio de cambios en el Ministerio y con críticas por el rumbo de la gestión cultural.

Nelson Quiroz

Instagram @renatomunster

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El actor Renato Münster fue designado como nuevo secretario regional ministerial de las Culturas, las Artes y el Patrimonio en la Región Metropolitana, en reemplazo de Gustavo Baehr, quien dejó sus funciones recientemente.

El nombramiento, confirmado por el Ministerio de las Culturas, marca la incorporación de una figura proveniente del mundo artístico a la gestión pública, en una cartera liderada por el ministro Francisco Undurraga.

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Münster cuenta con más de 30 años de trayectoria en teatro y televisión, además de experiencia como productor y gestor cultural, impulsando iniciativas vinculadas a proyectos sociales y formativos. Desde el Gobierno destacan su perfil como una apuesta por fortalecer el vínculo entre las políticas públicas y el sector creativo.

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El nuevo seremi de las Culturas oficiará como representante del ministro Undurraga en la capital. Entre sus principales funciones está colaborar con las subsecretarías del Ministerio de las Culturas en la elaboración de propuestas de políticas, planes y programas de carácter regional, así como trabajar en coordinación con los gobiernos regionales y apoyar la gestión cultural y patrimonial de los municipios.

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