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VIDEOS. Doctora experta en nutrición alerta por dietas extremas: “Las pautas de 800 calorías son inhumanas y peligrosas”

La médica cirujana, Catalina Fullerton, abordó la desinformación, tratamientos y desafíos asociados al manejo del sobrepeso en diálogo con Andrea Obaid en Tecnociencia.

Martín Neut

Sexto capítulo de Tecnociencia

Sexto capítulo de Tecnociencia

El sexto capítulo de la nueva temporada de Tecnociencia aborda la obesidad y las dietas en un escenario marcado por la desinformación en redes sociales.

En conversación con la conductora Andrea Obaid, la médica cirujana y experta en nutrición Catalina Fullerton advirtió sobre los riesgos de seguir recomendaciones sin respaldo científico.

La especialista explicó que muchas figuras populares logran mayor impacto porque “saben cómo llamar la atención”, mientras que “los médicos habitualmente somos más fome”.

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En ese contexto, alertó sobre dietas extremas: “Hay pautas de 800 calorías (…) eso es totalmente inhumano”, ya que “esa persona se va a desnutrir” y puede sufrir consecuencias posteriores.

Fullerton también enfatizó que quienes viven con obesidad enfrentan prejuicios y buscan soluciones rápidas: “Cuando a ti te presentan una solución rápida, por supuesto que la quieres tomar”, calificando este fenómeno como “un problema mayor (…) que es un peligro”.

“Hay mucho mercado negro”

Respecto a los fármacos para bajar de peso, fue categórica: “Hay mucho mercado negro (…) es totalmente un riesgo para la salud”, advirtiendo que incluso existen productos en fase de estudio que ya se comercializan.

Si bien algunos tratamientos aprobados “sí mejoran el perfil de glicemia” y la composición corporal, recalcó que deben ir acompañados de cambios de hábito.

Finalmente, subrayó que la obesidad es una enfermedad crónica: “Si dejamos de tener esa intervención, la persona va a volver a lo que le estaba pasando antes”, comparándolo con el asma: “Si dejo de tomar mis medicamentos (…) me va a dar una crisis”.

El episodio ya está disponible en las plataformas de ADN, donde Tecnociencia continúa explorando temas que conectan la ciencia con la vida cotidiana y las experiencias humanas.

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