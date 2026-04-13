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Tras retos virales de adolescentes: Minsal alerta que intoxicaciones por paracetamol han aumentado un 500%

Especialistas de la salud advirtieron las consecuencias de consumir el medicamento en grandes cantidades.

Sebastián Escares

Tras retos virales de adolescentes: Minsal alerta que intoxicaciones por paracetamol han aumentado un 500%

Tras retos virales de adolescentes: Minsal alerta que intoxicaciones por paracetamol han aumentado un 500% / Getty Images

Esta jornada, el Ministerio de Salud (Minsal) alertó que los casos de intoxicación por paracetamol en escolares y adolescentes han aumentado en más de un 500% durante los últimos años.

A través de un video publicado en sus redes sociales, la cartera de Gobierno hizo un llamado preventivo a regular el consumo del medicamento para así evitar riesgos en la salud.

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El director del Centro de Información Toxicológica UC, Juan Carlos Ríos, explicó que “aunque es un medicamento muy común y seguro cuando se utiliza en las dosis indicadas, consumirlo en grandes cantidades puede provocar intoxicaciones graves y poner en riesgo la salud de nuestros niños y adolescentes".

“Los registros del CITUC muestran un aumento preocupante en los últimos 20 años, los casos en adolescentes pasaron de 168 en el 2006, a más de mil en 2025″, ahondó Ríos. Adicionalmente, los escolares pasaron de 30 casos a más de 150 durante los mismos años, explicó el experto.

Los riesgos de por consumir paracetamol en grandes cantidades

El profesional advirtió que “uno de los principales riesgos es el daño hepático severo que puede aparecer horas después de haber ingerido el medicamento”.

“En los casos más graves estas intoxicaciones requieren hospitalización, el uso de antídoto e incluso un trasplante hepático”, agregó Ríos.

Por último, el especialista comentó que “los retos en redes sociales no son un juego. El desafío es detenerlo”, cerró.

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