Día Mundial Contra la Obesidad: el alarmante panorama de una enfermedad que azota Chile

Estamos ad portas del Día Mundial Contra la Obesidad, conmemoración que cada 4 de marzo pone sobre la mesa una discusión que muchas veces no es abordada con la urgencia y precisión necesaria.

A nivel país se vive un panorama particularmente complejo, mucho más profundo que la forma en que se trata como sociedad, siendo una enfermedad cada vez más presente y con consecuencias considerables.

Chile enfrenta un alarmante aumento en los casos de obesidad, con cifras que se han triplicado en la última década según datos de la OCDE.

En los últimos 10 años, el porcentaje de personas de 15 años o más que padecen obesidad pasó del 10% a más del 30% de la población, ubicando a Chile como el segundo país con mayor prevalencia, solo superado por Estados Unidos.

El Dr. Patricio Lamoza, cirujano digestivo y bariátrico de Clínica Colonial, explica que “son varios los factores que influyen” en esta afección.

“Por ejemplo, el tipo de alimentación que tenemos. Somos un país en general sedentario, y además, sin duda, la genética nos juega una muy mala pasada”, comentó.

También reconoce como factores agravantes las consecuencias por la pandemia del COVID-19, acelerando esta tendencia ya que “tuvimos que disminuir nuestra actividad física, nuestra distracción fue cocinar".

“Además de evitar el contacto con los demás, eso también hizo que lamentablemente las cifras de obesidad aumentarán de tal manera que desde el año 2013 a la fecha, efectivamente se haya triplicado respecto a las primeras mediciones oficiales”, explicó.

Aunque existen políticas como kioscos saludables, sellos nutricionales y ley de publicidad infantil, el especialista lamenta que “no han tenido los resultados esperados”, apelando a que persiste la cultura de premiar a los niños con comida chatarra.

Necesidad de tratamientos activos

Lamoza hace hincapié en que faltan medidas para tratar a quienes ya padecen la enfermedad, siendo un aspecto tan importante como la prevención: “Es necesario implementar medidas para tratar a los pacientes“.

“Cuando tú aplicas políticas preventivas, pretendiendo que funcionen en los pacientes que ya tienen la enfermedad, es como ponerse el cinturón de seguridad después de haber chocado en el auto”, reflexionó.

Ante este panorama, propone equipos multidisciplinarios con cirujanos, nutriólogos, psicólogos, nutricionistas, kinesiólogos y enfermeras.

Getty images / Olga Yastremska Ampliar

Avances y mejoras pendientes en Chile

Desde hace cuatro años, Fonasa incluye cirugías bariátricas en el Bono PAD, permitiendo que más de 75 mil pacientes accedan a ellas, principalmente en clínicas privadas (95% de los casos).

Esto eleva la tasa de operaciones al 3-4% de los candidatos, superior al 1% global, aunque aún hay brechas. Según el DEIS del Minsal, las enfermedades cardiovasculares lideraron las muertes en 2025, y la cirugía bariátrica las reduce hasta en 50%.

“Es fundamental tener una muy buena coordinación con la atención primaria para que se mantengan en un programa de crónicos y no los den de alta”, expone Patricio Lamoza.

En su conclusión, afirma que “la obesidad, su prevención y medidas para disminuir el desalentador índice presente en la población chilena que padece esta patología, son sin duda, temas pendientes tanto a nivel gubernamental y social”.