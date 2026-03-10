“Tecnociencia, el podcast” estrena su segunda temporada con nuevas conversaciones sobre ciencia y tecnología

Este martes a las 17:00 horas se estrena la segunda temporada de “Tecnociencia, el podcast”, espacio de divulgación científica conducido por la periodista científica Andrea Obaid, quien también lidera el programa Tu Nuevo ADN en Radio ADN.

El programa aborda temas de ciencia, tecnología, medioambiente, salud e innovación mediante conversaciones con especialistas, acercando el conocimiento a la ciudadanía desde una mirada clara y actual.

Los capítulos se estrenan cada martes a las 17:00 horas en YouTube, Spotify y plataformas digitales de Radio ADN, además de TikTok, Instagram, LinkedIn y X.

La primera temporada logró un amplio alcance digital y una alta interacción de audiencias. Entre sus contenidos destacaron entrevistas sobre inteligencia artificial, paleontología, cáncer, sexualidad, neurodivergencias, cerebro y pantallas, envejecimiento, genealogía y desinformación.

Invitados de referencia en sus áreas

En el primer episodio estará el geógrafo Marcelo Lagos, quien analiza los desastres socionaturales, terremotos e incendios. Además del escenario sísmico actual en Chile y la posibilidad de un evento de gran magnitud en la Región Metropolitana y el norte del país.

Ampliar

En el segundo capítulo, la física cuántica Carla Hermann aborda los fundamentos de esta disciplina y advierte sobre el uso fraudulento del concepto “cuántico” en pseudociencias y prácticas engañosas.

Ampliar

“Estamos muy contentos de que este proyecto de divulgación científica continúe al aire. Hoy es clave generar espacios que ayuden a comprender la ciencia y la tecnología, porque influyen directamente en nuestra vida cotidiana. En medio de la revolución de la inteligencia artificial y de un nuevo escenario político en Chile, estas conversaciones son necesarias”, explica Andrea Obaid.

“Esta segunda temporada de Tecnociencia responde al aporte de contenidos que hace Andrea con sus temas e invitados, además de la buena recepción e interés que despierta en nuestro público y usuarios de las plataformas digitales de ADN”, dice Carlos Costas, director de Radio ADN.