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Tesorería inicia proceso de cobro a deudores CAE y anuncia cómo recuperará recursos fiscales

Los deudores que ganen más de 5 millones de pesos enfrentarán un proceso de cobro con acciones judiciales directas.

Gabriel Esteffan

Tesorería inicia proceso de cobro a deudores CAE y anuncia cómo recuperará recursos fiscales

Tal como lo adelantó ADN, la Tesorería General de la República (TGR) informó este lunes que inició un proceso de cobro de las deudas asociadas al Crédito con Aval del Estado (CAE), en un contexto en que este pasivo ha crecido significativamente en los últimos años.

Actualmente, la deuda alcanza los $4 billones en 2025, multiplicándose por ocho respecto de 2018, según el Gobierno.

“Hoy, más de 550 mil personas mantienen deudas CAE en mora. En estos casos, el Estado actúa como aval: cuando un beneficiario deja de pagar, el Fisco cumple con la obligación frente al banco y posteriormente asume la cobranza para recuperar esos recursos públicos”, dijo la TGR en un comunicado.

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ADN

El plan de acción considera un enfoque segmentado según nivel de ingresos, diferenciando entre quienes pueden regularizar su situación mediante convenios de pago y aquellos casos en que se avanzará hacia acciones judiciales.

“La TGR hace un llamado a los deudores a ponerse al día, ya sea pagando su deuda o suscribiendo convenios, especialmente en los casos que cumplen los requisitos”, agrega la institución.

Acciones de cobro para morosos sobre $5.000.000

En el caso de los deudores con ingresos mensuales superiores a $5 millones, desde hoy se inicia el proceso de cobro con acciones judiciales directas, sin acceso a convenios de pago.

En este contexto, se comienzan a implementar medidas orientadas a promover la regularización de estas deudas, considerando el inicio de juicios ejecutivos según corresponda a la situación de cada deudor.

“Estas acciones forman parte del proceso de recuperación de recursos fiscales y pueden incluir medidas como embargo o retención de bienes, tales como fondos en cuentas bancarias, remuneraciones u otros activos financieros, siempre conforme al marco legal vigente”, remata la Tesorería.

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