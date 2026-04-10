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Cobro del CAE 2026: qué hacer si eres deudor y recibiste una notificación de Tesorería

El inicio del proceso de cobro activó una ola de notificaciones y confusión entre los deudores del Crédito con Aval del Estado. Expertos advierten que no hacer nada puede agravar el escenario.

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Cobro del CAE 2026: qué hacer si eres deudor y recibiste una notificación de Tesorería

Cobro del CAE 2026: qué hacer si eres deudor y recibiste una notificación de Tesorería / CBA

El Crédito con Aval del Estado (CAE) volvió al centro de la discusión. Esta semana, miles de personas comenzaron a recibir correos electrónicos y notificaciones formales de cobro por parte de la Tesorería General de la República, generando incertidumbre y una ola de consultas.

El tema fue abordado en el programa ADN Te Escucha, donde los abogados Mario Espinosa, director legal de GrupoDefensa.cl, y Sebastián Muñoz, jefe del área de insolvencia de DefensaDeudores.cl, respondieron dudas y explicaron el alcance de este nuevo escenario.

El cambio es relevante: ya no se trata solo de una deuda pendiente, sino de un proceso que puede escalar a instancias judiciales. Incluso especialistas reconocen sorpresa por la forma en que se está ejecutando la cobranza, utilizando herramientas propias del sistema tributario.

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En la práctica, esto implica procedimientos más rápidos y con mayor capacidad de presión, como eventuales retenciones de fondos o embargos. El foco, dicen los expertos, no debe estar en el miedo, sino en reaccionar a tiempo.

¿El punto más crítico? Los plazos

Desde que llega la notificación, las personas tienen cerca de 10 días hábiles para actuar. No hacerlo puede facilitar que la cobranza avance sin defensa.

“Más allá de discutir desde cuándo corre el plazo, lo importante es asumir que hay que actuar dentro de esos 10 días hábiles”, advirtió Espinosa.

Un aspecto clave: la prescripción

No es lo mismo si la deuda sigue en el banco o ya pasó al Estado. En la primera etapa, el pagaré puede prescribir; pero cuando el fisco asume la deuda, esta deja de prescribir, cambiando completamente el escenario.

El mensaje es claro: no se trata de desconocer la deuda, sino de enfrentarla con información. Porque hoy el problema no es solo el CAE, sino una carga financiera más amplia que muchas personas ya no pueden sostener.

“No se trata de eludir el pago, sino de que la cobranza se haga como corresponde y que la persona pueda ejercer sus derechos”, enfatizó el abogado.

Ordenar las deudas, priorizar y actuar a tiempo puede marcar la diferencia entre perder el control o recuperar margen financiero.

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