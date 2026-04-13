Unión La Calera consiguió un revitalizador triunfo en la Liga de Primera 2026, tras imponerse este lunes por 1-0 sobre Deportes Concepción, en el duelo que cerró la novena fecha del torneo en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar.

El equipo de Martín Cicotello, sancionado con la resta de seis puntos por la alineación de seis jugadores extranjeros en sus duelos ante Everton y Cobresal, afrontó el duelo con la obligación de ganar ante un rival igual de complicado en el fondo de la tabla.

Pese a la necesidad de ambos equipos, el partido se resolvió con un solitario gol de Kevin Méndez (54′). El extremo uruguayo encabezó una gran acción por la derecha y, tras asociarse con Christopher Díaz, definió en el centro del área penquista para darle la victoria a los “Cementeros”.

Con este resultado, Unión La Calera volvió a ganar después de tres fechas y se ubicó en el penúltimo lugar de la Liga de Primera con 7 puntos, a tres de los puestos de salvación. Deportes Concepción, en tanto, encadenó su cuarta derrota seguida y continúa como colista con 4 unidades.

El próximo desafío del elenco de Cicotello será contra Universidad Católica el lunes 20 de abril a las 20:00 horas en el Claro Arena. En tanto, los dirigidos por Walter Lemma recibirán a Deportes La Serena el sábado 18 desde las 20:00 horas en el Ester Roa.