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VIDEO. ANFP libera audios del VAR por el polémico planchazo de Campusano a Altamirano: indignará a la U

El ente rector del fútbol chileno justificó la decisión del árbitro Cristian Galaz de no expulsar al defensor de Ñublense.

Bastián Lizama

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La ANFP liberó los audios del VAR de la victoria de Ñublense por 1-0 sobre Universidad de Chile por la novena fecha de la Liga de Primera 2026, el cual estuvo marcado por el arbitraje de Cristian Galaz y el polémico planchazo de Jovany Campusano a Javier Altamirano.

En el video explicativo publicado por el ente rector del fútbol chileno, se detalla que “luego de que un jugador del equipo rojo tiene controlado el balón y lo juega con su pie izquierdo, termina pisando a su rival de camiseta azul como consecuencia directa de la acción de juego”.

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En esa línea, desde Quilín respaldaron la decisión del árbitro y detallaron el procedimiento del VAR, que no llamó a Galaz a revisar la jugada en el monitor: “El árbitro, que se encontraba en una buena posición, con cercanía y buen ángulo de visión, interpreta correctamente la acción”.

“El VAR, en su chequeo protocolar por posible tarjeta roja, analiza ángulos, velocidades y consideraciones técnicas pudiendo evidenciar lo descrito por el árbitro: se observa claramente que el jugador de camiseta roja juega el balón que tenía bajo su control y no en una disputa, y que luego el jugador de camiseta azul se interpone lateralmente asumiendo el riesgo", añadieron.

Asimismo, remarcaron que “el jugador de Ñublense pisa a su rival producto de la inercia natural al apoyar el pie luego de jugar un balón controlado. Ante la evidencia y el relato del árbitro, el VAR confirma la decisión de campo y comunica que el juego puede reanudarse".

Por último, desde la ANFP dieron a conocer el diálogo que sostuvo Cristian Galaz con el VAR. “Oh, fuerte, muy fuerte. El jugador rojo despeja el balón y le pega en la zona posterior”, se decir escucha a los asistentes desde la cabina.

Luego, el VAR consulta: “Juega el balón y luego le pone los tapones. ¿Cristian, te parece una acción fortuita?”, a lo que Galaz responde: “Sí”.

Finalmente, uno de los asistentes agrega: “Galaz, el jugador rojo juega el balón y es el jugador de la U el que antepone su pie. Para nosotros es una acción de juego, porque Campusano no puede hacer nada por parar ese pie. Si bien es cierto que la jugada es fuerte, porque le dobla el tobillo”.

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