Fernando Zuqui, volante de Universidad Católica, conversó este lunes con Los Tenores de la Tarde en ADN, donde repasó la victoria por 4-3 sobre Audax Italiano en la Liga de Primera y adelantó el duelo del próximo miércoles frente a Cruzeiro por la Copa Libertadores.

Respecto al triunfo en La Florida, el mediocampista cruzado sostuvo que “nos fuimos contentos, porque conseguimos una victoria en una cancha difícil contra un rival que te propone y que tiene buenos jugadores”.

“Sabemos que tenemos que mejorar bastante para todo lo que viene, porque se vienen partidos definitivos en los que necesitamos estar mejor y más concentrados para poder conseguir los resultados", añadió.

En esa línea, Zuqui se refirió a las especulaciones por el supuesto favoritismo arbitral a favor de la UC, luego de la serie de expulsados en los clubes rivales que han enfrentado durante esta temporada. “Yo no estoy de acuerdo”, afirmó de manera categórica.

“Las situaciones en las que le han expulsado jugadores al rival, a mi entender, han sido de buena forma. Tampoco me gusta hilar muy fino en cuanto a las decisiones de los árbitros, porque es algo que no me corresponde”, continuó.

“Sí me tengo que ocupar del trabajo que tengo que hacer dentro del campo, pero no estoy de acuerdo en que se diga que le están echando jugadores al rival que enfrentamos. Si te pones a analizar las situaciones, no tengo ninguna para decir fue duda. Realmente fueron expulsiones y hay que saber jugar siempre con un hombre de más. Hay partidos donde hay rivales que tienen un hombre de más y no sacan ventaja", complementó.

Zuqui y su regreso en la UC

Por otro lado, el volante argentino valoró su vuelta a las canchas después de nueve meses tras recuperarse de una rotura de ligamentos. “La verdad que contento, fue una lesión bastante larga y complicada. De a poco voy sintiéndome cada vez mejor. Sé que tengo que seguir mejorando mucho. Soy el primero que quiere mejorar muchísimas situaciones, tanto física, técnica, tácticamente, de todo un poco", señaló.

En ese sentido, se refirió a la posible influencia de la cancha sintética del Claro Arena en la seguidilla de lesiones sufridas por futbolistas de la UC. “Es algo que hemos hablado con los médicos y todavía no está comprobado que sea el sintético”, explicó.

“El estadio de nosotros a mí me sorprendió para bien. La cancha tiene una tecnología muy buena en cuanto a lo que es el piso. Después te pones a pensar y ves que en el fútbol argentino no hay canchas sintéticas y también han pasado este tipo de lesiones. En el último tiempo han pasado y habrá que ver cómo minimizar el riesgo", agregó.

Por último, Fernando Zuqui adelantó el choque ante Cruzeiro en Brasil. “El miércoles va a ser un partido bastante intenso, complicado como son todos los equipos brasileños jugando de local. Vamos a tener que tener mucha concentración e intensidad. Necesitamos ser un equipo agresivo cuando tenemos la pelota y cuando no la tenemos", sentenció.