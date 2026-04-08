Ratifican sanción contra Unión La Calera: así queda la tabla de la Liga de Primera 2026
La segunda sala del Tribunal de Disciplina mantuvo a firme el castigo de seis puntos a los cementeros por exceder el número de extranjeros en cancha.
Durante este miércoles, la segunda sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP emitió su fallo en torno a la apelación de Unión La Calera al castigo de seis puntos en su contra.
La primera sala del Tribunal de Disciplina había acogido el reclamo de Everton y Cobresal, dándole a ambos la victoria por 3-0, al exceder el número de jugadores extranjeros permitidos en cancha.
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A falta del detalle de la resolución, la orgánica confirmó, por votación unáime, la sanción ante los cementeros.
Unión La Calera esperará que se les entreguen los argumentos y, en el intertanto, según información de ADN Deportes, recurrirán al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).
Todo ante un castigo que complica a los cementeros, que pasarán de tener 10 puntos a solo 4, quedando colistas junto a Deportes Concepción.
En tanto, Everton llega a las 11 unidades, ubicándose en el noveno puesto; y Cobresal toma aire en la tabla al llegar a 10 puntos.
La tabla de posiciones de la Liga de Primera con el castigo a Unión La Calera
- Colo Colo | 18 pts
- Deportes Limache | 17 pts
- Universidad Católica | 14 pts
- Universidad de Chile | 13 pts (+5)
- Ñublense | 13 pts (+3)
- O’Higgins | 13 pts (0)
- Huachipato | 12 pts (+1, 13 goles a favor)
- Coquimbo Unido | 12 pts (+1, 11 goles a favor)
- Everton | 11 pts (+1)
- Universidad de Concepción | 11 pts (-7)
- Audax Italiano | 10 pts (+1)
- Cobresal | 10 pts (-2)
- Deportes La Serena | 9 pts
- Palestino | 8 pts
- Deportes Concepción | 4 pts (-9)
- Unión La Calera | 4 pts (-12)
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