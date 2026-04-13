Los Tenores abordan el debate arbitral por la derrota de la U ante Ñublense / ADN Radio

En la edición de Los Tenores de este lunes 13 de abril, nuestros panelistas comentaron las principales repercusiones tras la disputa de gran parte de la novena fecha de la Liga de Primera.

Leonardo Burgueño, Pamela Juanita Cordero, Rodrigo Hernández, Patricio Barrera y Víctor Cruces comentaron las quejas de la U de Chile por el arbitraje en la derrota ante Ñublense y la explicación por parte del jefe de la Comisión de Árbitros, Roberto Tobar.

Además, comentaron la preparación de la UC para enfrentar a Cruzeiro por Copa Libertadores (junto con el debate sobre si los árbitros los favorecen o no) y la derrota de La Roja sub 17 ante Ecuador, junto con el debut goleador de Lucas Cepeda en España.

Revive la edición de Los Tenores de este lunes 13 de abril y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”, donde el panel también analizó los primeros pasos de Arturo Vidal como entrenador.