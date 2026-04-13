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VIDEO. Tobar defiende al juez por la falta sobre Altamirano que reclamaron en la U: “Es un movimiento natural”

El jefe de la Comisión de Árbitros sacó la voz ante los cuestionamientos hechos por el cuadro azul tras la caída ante Ñublense.

Carlos Madariaga

Tobar defiende al juez por la falta sobre Altamirano que reclamaron en la U: “Es un movimiento natural”

Tobar defiende al juez por la falta sobre Altamirano que reclamaron en la U: “Es un movimiento natural” / CRISTIAN CÁCERES/AGENCIA UNO

En Universidad de Chile se expresaron de manera vehemente contra el árbitro Cristián Galaz por su cometido en la derrota ante Ñublense.

El foco estuvo en torno a una plancha de Yovany Campusano sobre Javier Altamirano al despejar un balón, jugada donde los azules reclamaron por una roja para el lateral chillanejo, cuestión que incluso ha llevado a la directiva a elevar una queja formal en la ANFP.

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Al respecto, el presidente de la Comisión de Árbitros, Roberto Tobar, se pronunció ante el debate.

“En esta situación, se interpreta que el lateral de Ñublense va a rechazar el balón. Hay diferencia entre un balón dominado y uno en disputa, acá hay pleno control del balón, realiza el balón para despejar en un movimiento natural, con fuerza”, remarcó en diálogo con el programa “Círculo Central”.

“Altamirano no viene de frente y claramente, si hacemos un close up en el punto de contacto, se ve una brutalidad de acción, pero debemos entender que el jugador quiere rechazar y se choca con la pierna del jugador de la U que quiere bloquear”, recalcó Tobar, defendiendo el criterio utilizado por Cristian Galaz.

“La jugada la revisamos. Hacemos seminarios, clases prácticas para darle interpretación a la jugada según lo que hace el jugador. Si hubiera sido un balón dividido y luego va a pegar esa patada que se ve, hubiese sido claramente roja”, cerró el jefe de los árbitros en Chile.

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