La mesura de Cepeda tras su primer gol en España: “Tengo que ir paso a paso. No he logrado nada” / Europa Press Sports

Lucas Cepeda se transformó en el héroe del Elche tras anotar el único tanto en el decisivo triunfo sobre Valencia.

El atacante nacional se desahogó luego de convertir el tanto que desató la euforia en el estadio Martínez Valero.

“Es una alegría marcar mi primer gol fuera del país, pero más contento por el rendimiento del equipo, que lo dio todo los 95 minutos. Eso me pone tranquilo, de que vamos a luchar hasta el final por lograr el objetivo, que es mantenernos en la categoría donde se merece estar el club”, recalcó en diálogo con DAZN, planteándose con mesura en torno a su dulce presente en Elche.

“Me siento muy cómodo. Tengo que ir paso a paso. No he logrado nada. Esto es para ayudar al equipo a conseguir el triunfo y salir de los puestos donde estamos, que no lo merecemos”, recalcó Lucas Cepeda, sin sacar el foco de la batalla por evitar el descenso, considerando que Elche, pese a llegar a las 32 unidades luego del triunfo sobre Valencia, se ubica en la zona de los elencos que pueden perder la categoría en La Liga.

“Hay que rescatar la mayoría de los puntos en casa. Logramos el triunfo y lo merecíamos, nos quedan siete finales que las vamos a ir a buscar como tal”, concluyó el exjugador de Colo Colo.