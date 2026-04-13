“Mediocre”: Castrilli se mete en el debate por la falta de Altamirano y cuestiona la defensa de Tobar / Agencia Uno / Archivo

El debate sigue encendido en torno a lo ocurrido ayer domingo en la caída de la U de Chile ante Ñublense, donde los azules se quejaron por la falta de Yovany Campusano contra Javier Altamirano.

Ante los cuestionamientos al juez Cristián Galaz por no haber revisado la jugada ni haber expulsado al lateral chillanejo, su jefe, Roberto Tobar, salió a defenderlo públicamente.

“En esta situación, se interpreta que el lateral de Ñublense va a rechazar el balón. Hay diferencia entre un balón dominado y uno en disputa, acá hay pleno control del balón, realiza el balón para despejar en un movimiento natural, con fuerza”, explicó en diálogo con el programa Círculo Central.

La explicación de Tobar generó la indignada respuesta de su predecesor en el cargo, el exjuez FIFA Javier Castrilli, que utilizó su cuenta en la red social “X” para explicitar su desacuerdo.

“Tan mediocre es sostener que “no hubo intención” como mediocre es apuntar que, al no haber intención, “se juega antes el balón” justificando las graves consecuencias. Mediocres”, recalcó el argentino, planteando que Campusano no tuvo ninguna señal de aflojar la pierna.

Castrilli, además, comparó la acción del Ñublense-Universidad de Chile con la cuestionada plancha de Marcelo Weigandt contra Justo Giani en la victoria de Boca Juniors sobre la UC en Copa Libertadores, acción que tampoco terminó en tarjeta roja.