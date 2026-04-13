Femicidio de Francisca Millahual: versión del tío de la víctima no coincide con la evidencia periciada y es la clave para Fiscalía

El Ministerio Público ha dado un paso decisivo en el esclarecimiento de la muerte de Francisca Millahual, la estudiante universitaria de 20 años cuyo cuerpo fue encontrado en una vivienda de Temuco.

Durante la audiencia de formalización, la Fiscalía presentó un contraste radical entre el testimonio del detenido, Emanuel Ochoa (24), y las pruebas periciales recolectadas por la Policía de Investigaciones (PDI).

Ochoa, quien es tío de la víctima, se encuentra actualmente bajo la medida cautelar de prisión preventiva tras ser capturado en otra región del país.

A pesar de reconocer la propiedad del arma homicida, su versión de los hechos intenta eximirlo de la responsabilidad directa en el disparo que acabó con la vida de la joven.

En su declaración inicial, el imputado sostuvo que la tragedia fue producto de una manipulación imprudente por parte de Francisca.

Según explicó el fiscal adjunto de Temuco, Patricio Montecinos, el relato del detenido apunta a una acción accidental: “Él da cuenta de que la víctima habría tomado el arma, jugó con ella y se disparó”.

No obstante, para el ente persecutor, esta explicación carece de sustento técnico y lógico. La escena del crimen y la conducta del sospechoso tras el suceso cuentan una historia diferente.

Montecinos fue enfático al desestimar la coartada, señalando que “eso no coincide con el sitio del suceso, con las demás lesiones de la víctima, con la actitud adoptada por el imputado con posterioridad a los hechos”.

Indicios de agresión previa y fuga

Uno de los puntos más críticos que debilitan la defensa de Emanuel es el estado en que fue hallado el cuerpo sin vida de la Millahual.

Si bien la causa de muerte se vincula a un proyectil balístico, el examen forense detectó múltiples hematomas y lesiones en las extremidades. Esto sugiere la existencia de un forcejeo o una agresión física antes del desenlace fatal.

A esto se suma la cadena de acciones que el imputado realizó tras el disparo, las cuales, según la Fiscalía, corresponden a un intento deliberado de encubrimiento.

El fiscal hizo hincapié en acciones como “darse a la fuga del lugar, de envolver a la víctima con una frazada y de lanzar el arma de fuego”.

Para los investigadores, el comportamiento de Emanuel Ochoa, quien abandonó la ciudad de Temuco sin dar aviso a familiares ni autoridades, es un indicador claro de culpabilidad.

“Todos esos antecedentes dan cuenta de una persona que quiere huir de la responsabilidad penal que le corresponde”, sentenció Patricio Montecinos durante la instancia judicial.