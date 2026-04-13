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Acusan fuga y ocultamiento de pruebas: la explicación de Fiscalía por prisión preventiva del tío de Francisca Millahual

El principal sospechoso por la muerte de Francisca Millahual quedó bajo la medida cautelar más gravosa. Fiscalía sostuvo que intentó ocultar pruebas y que no hubo colaboración real.

Juan Castillo

Matías Gallegos

Agencia Uno

Agencia Uno

La investigación por la muerte de Francisca Millahual avanzó con una resolución clave. Durante la formalización del principal sospechoso, el tío de la joven quedó en prisión preventiva, luego de que la Fiscalía expusiera antecedentes que, a su juicio, descartan una colaboración efectiva por parte del imputado y refuerzan la necesidad de mantenerlo privado de libertad mientras se desarrolla la causa.

El fiscal Patricio Montecinos detalló que el Ministerio Público le imputó dos delitos: “los delitos de femicidio y el delito de porte de arma de fuego convencional”. En ese contexto, explicó que el acusado reconoció en su declaración que el arma era de su propiedad, aunque negó responsabilidad directa en el disparo.

Según señaló el persecutor, “él en su declaración reconoció que el arma de fuego efectivamente era de él, que él la tenía, pero en cuanto al disparo, él desconoce haber sido el que disparó”.

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En la audiencia también se abordó la versión entregada por el propio sospechoso sobre la dinámica del hecho. De acuerdo con Montecinos, el imputado afirmó que “la víctima habría tomado el arma de fuego y la habría percutado hacia su cara”, un relato que ahora forma parte de las diligencias investigativas y que deberá ser contrastado con el resto de la evidencia reunida por la Fiscalía.

Uno de los puntos más sensibles fue el debate sobre un eventual ánimo de colaboración. La defensa sostuvo que el hecho de que el acusado se presentara ante Carabineros debía ser considerado a su favor.

Sin embargo, el persecutor desestimó esa interpretación. En esa línea, remarcó que “a esa fecha ya se había despachado orden de detención en su contra, ya estaba siendo buscado por la policía en la misma ciudad en donde se encontraba”.

Además, Montecinos apuntó a una conducta posterior que, según la Fiscalía, agrava su situación procesal. El fiscal sostuvo que “desde el mismo relato se advierte que el imputado intentó ocultar los elementos del delito, como el arma de fuego de la cual se deshizo, o cuando posteriormente se dio a la fuga”.

Con esta resolución, la causa entra ahora en una etapa decisiva, marcada por peritajes, declaraciones y la búsqueda de elementos materiales que permitan reconstruir con mayor precisión lo ocurrido.

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