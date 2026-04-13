Estudiante es detenido en Linares tras manipular fuegos artificiales al interior de liceo / Diego Martin

Un estudiante fue detenido en Linares tras manipular un elemento pirotécnico al interior del Liceo Bicentenario Instituto Comercial, según informó la Fiscalía del Maule.

La aprehensión fue instruida por la Fiscalía de Flagrancia y el alumno pasará a control de detención, siendo formalizado este martes.

El hecho ocurre en una jornada marcada por otro incidente en Calama, donde un estudiante de séptimo básico fue sorprendido con un arma en la Escuela Vado de Topater D-49.

El establecimiento activó sus protocolos y Carabineros confirmó que se trataba de un arma a balines.

Sin embargo, el objeto fue incautado para peritajes, ya que no se descarta que pudiera haber sido modificado para disparar munición real.