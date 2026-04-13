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Decretan prisión preventiva para tío de Francisca Millahual, principal sospechoso del crimen de la joven

El imputado fue detenido en Lanco tras permanecer prófugo y este lunes el Juzgado de Garantía de Temuco ordenó la medida cautelar más gravosa.

Juan Castillo

Matías Gallegos

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El caso por la muerte de Francisca Millahual en Temuco sumó este lunes un nuevo capítulo judicial.

El Juzgado de Garantía local decretó la prisión preventiva de Emanuel Ochoa Navia, tío de la joven y principal sospechoso del femicidio que impactó a La Araucanía durante los últimos días.

La medida fue adoptada luego de su detención en la comuna de Lanco, en la Región de Los Ríos, tras varios días prófugo.

Según los antecedentes conocidos durante la jornada, el imputado fue formalizado como autor de los delitos consumados de femicidio y porte ilegal de arma de fuego.

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Las diligencias continuarán para esclarecer por completo la dinámica del crimen y ubicar el arma utilizada.

La detención en Lanco y las diligencias que estrecharon el cerco

La captura de Ochoa se concretó el domingo, luego de que fuera reconocido en un culto evangélico en Lanco. Asistentes al lugar alertaron a Carabineros, lo que permitió activar el procedimiento que terminó con su aprehensión. Antes de eso, el sujeto había permanecido inubicable desde el hallazgo del cuerpo de la estudiante de veterinaria en Temuco.

Desde la PDI, el subprefecto Sergio Alarcón Pérez, jefe de la Brigada de Homicidios en Temuco, explicó parte del rastro que siguieron los investigadores. En esa línea, señaló: “Tras salir esta persona del lugar del sitio del suceso el día de los hechos, se determinó que esta persona había viajado hacia el sur, específicamente hasta Lanco y Panguipulli”.

La policía también indicó que, antes de abandonar La Araucanía, el imputado se habría desplazado por distintos puntos para deshacerse del arma, elemento que aún no ha sido encontrado.

El caso ha generado fuerte conmoción por la relación familiar entre víctima e imputado y por la gravedad de los antecedentes que rodean el hecho.

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