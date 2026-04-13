El código iframe se ha copiado en el portapapeles

En prisión preventiva quedaron tres imputados —dos chilenos y un venezolano— por el homicidio de un hombre de 40 años, registrado el pasado 9 de abril en Iquique, región de Tarapacá.

Según la investigación del equipo ECOH de la Fiscalía, la víctima fue interceptada en la intersección de Errázuriz con Esmeralda, donde fue atacada con extrema violencia mediante golpes, objetos cortantes y un taladro, sufriendo más de cien lesiones.

Tras la agresión, los sujetos trasladaron el cuerpo y lo abandonaron en la vía pública.

100 días para la investigación

Durante la audiencia, el fiscal Daniel Juacida expuso registros de cámaras de seguridad y peritajes del OS9 y Labocar, además del informe del Servicio Médico Legal, que permitieron establecer la dinámica del crimen, marcada por la alevosía y el ensañamiento.

“Mediante los informes emanados por el OS9 y, sobre todo, la autopsia realizada por el Servicio Médico Legal, se logró acreditar la participación de los imputados […] provocando diversos golpes y perforaciones”, señaló el persecutor.

Con estos antecedentes, el tribunal decretó la prisión preventiva de los tres acusados por considerarlos un peligro para la sociedad y fijó un plazo de 100 días para el cierre de la investigación.