Entre inversiones en bonos y fideicomisos: ministro de Defensa declara patrimonio superior a $30 mil millones ante Contraloría

El ministro de Defensa, Fernando Barros Tocornal, informó ante la Contraloría General de la República un patrimonio que supera los $30 mil millones, compuesto principalmente por inversiones financieras en Chile y el extranjero.

Según su declaración de intereses y patrimonio, el secretario de Estado concentra cerca de la mitad de sus activos en bonos, con un monto aproximado de $15 mil millones distribuidos en casi 50 instrumentos.

Estas inversiones incluyen deuda de empresas como CMPC, Falabella y Agrosuper, además de bancos internacionales como HSBC, Citigroup y Bank of America.

A esto se suma un contrato de administración de cartera por $10.445 millones con Picton Administradora General de Fondos, firmado en abril de 2026. También reporta cerca de $5 mil millones en fondos de inversión, con participaciones relevantes en ETF ligados al S&P 500 y a mercados internacionales.

Inversiones bajo fideicomiso

En paralelo, Barros declaró depósitos a plazo por cerca de $2 mil millones en entidades como Itaú, Banco de Chile y Santander, además de derechos por unos $8 mil millones, donde destaca una cuenta por cobrar por casi $7 mil millones.

En el ámbito empresarial, el ministro mantiene participaciones en sociedades como Inmobiliaria Macul (20%) y Agrícola Puerto Coihue (98%), junto con otras inversiones bajo fideicomiso. Asimismo, informó propiedades en Puerto Varas, Isla de Maipo y Zapallar, además de tres vehículos.

La declaración evidencia una cartera diversificada, con fuerte presencia en instrumentos de renta fija y activos administrados por terceros, en el marco de las obligaciones de transparencia exigidas a las autoridades.