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Entre inversiones en bonos y fideicomisos: ministro de Defensa declara patrimonio superior a $30 mil millones ante Contraloría

El documento expone una cartera diversificada con activos en el extranjero, fondos indexados, depósitos bancarios y participaciones en distintas sociedades.

Martín Neut

Fernando Barros Tocornal

Fernando Barros Tocornal

El ministro de Defensa, Fernando Barros Tocornal, informó ante la Contraloría General de la República un patrimonio que supera los $30 mil millones, compuesto principalmente por inversiones financieras en Chile y el extranjero.

Según su declaración de intereses y patrimonio, el secretario de Estado concentra cerca de la mitad de sus activos en bonos, con un monto aproximado de $15 mil millones distribuidos en casi 50 instrumentos.

Estas inversiones incluyen deuda de empresas como CMPC, Falabella y Agrosuper, además de bancos internacionales como HSBC, Citigroup y Bank of America.

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A esto se suma un contrato de administración de cartera por $10.445 millones con Picton Administradora General de Fondos, firmado en abril de 2026. También reporta cerca de $5 mil millones en fondos de inversión, con participaciones relevantes en ETF ligados al S&P 500 y a mercados internacionales.

Inversiones bajo fideicomiso

En paralelo, Barros declaró depósitos a plazo por cerca de $2 mil millones en entidades como Itaú, Banco de Chile y Santander, además de derechos por unos $8 mil millones, donde destaca una cuenta por cobrar por casi $7 mil millones.

En el ámbito empresarial, el ministro mantiene participaciones en sociedades como Inmobiliaria Macul (20%) y Agrícola Puerto Coihue (98%), junto con otras inversiones bajo fideicomiso. Asimismo, informó propiedades en Puerto Varas, Isla de Maipo y Zapallar, además de tres vehículos.

La declaración evidencia una cartera diversificada, con fuerte presencia en instrumentos de renta fija y activos administrados por terceros, en el marco de las obligaciones de transparencia exigidas a las autoridades.

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