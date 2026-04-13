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VIDEO. Incendio de gran magnitud en cité moviliza 10 compañías de Bomberos al centro de Santiago

La emergencia se concentra en un inmueble de alta densidad habitacional. Equipos trabajan para evitar propagación mientras se indaga el origen del fuego.

Martín Neut

Incendio de gran magnitud en cité

Incendio de gran magnitud en cité

Un incendio de gran magnitud se registró la tarde de este lunes en un cité del centro de Santiago, generando un amplio despliegue de equipos de emergencia en el sector.

El siniestro afecta a un inmueble ubicado en la intersección de avenida Santa Rosa con Cóndor, hasta donde concurrieron voluntarios de 10 compañías del Cuerpo de Bomberos de Santiago para controlar las llamas.

A través de redes sociales, la institución informó que “responde con voluntarios y máquinas de 10 compañías ante incendio en cité”, dando cuenta de la magnitud del operativo en pleno centro de la capital.

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