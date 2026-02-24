Bilateral de Defensa: los desafíos e hitos que el gobierno de Boric entregó al ministro designado de Kast

En el marco del próximo cambio de mando, la ministra de Defensa Nacional, Adriana Delpiano, se reunió este martes 24 de febrero con su sucesor designado, Fernando Barros, para coordinar el traspaso de la gestión que se hará efectivo el próximo 11 de marzo.

Durante el encuentro, que contó con la presencia de autoridades actuales y futuras de las subsecretarías de Defensa y Fuerzas Armadas, se enfatizó que la Defensa Nacional debe ser entendida y gestionada como una política de Estado.

Hitos y documentación entregada

La ministra Delpiano hizo entrega de carpetas con documentación exhaustiva que resume los ejes de la gestión del Presidente Gabriel Boric. Según la secretaria de Estado, este proceso busca garantizar que el Estado siga avanzando sin interrupciones, permitiendo que el nuevo gobierno asuma sus propios énfasis sobre una base de continuidad técnica.

Ejes estratégicos del traspaso

Entre los temas prioritarios abordados en la reunión destacan áreas operativas y de desarrollo tecnológico para el país:

Seguridad y Fronteras: Se analizó el despliegue militar tanto en la frontera norte como en la Macrozona Sur .

Se analizó el despliegue militar tanto en la como en la . Capacidades de las FF.AA.: Se revisó la modernización de equipos, el fortalecimiento de capacidades y las mejoras al Servicio Militar .

Se revisó la modernización de equipos, el fortalecimiento de capacidades y las mejoras al . Proyectos de Futuro: Se incluyeron antecedentes sobre la Política Nacional de Construcción Naval y la creación del Centro Espacial Nacional .+1

Se incluyeron antecedentes sobre la y la creación del .+1 Presencia Territorial: Se abordaron las operaciones en la Antártica y la respuesta institucional ante desastres naturales.

El encuentro concluyó con la ratificación de que este proceso es fundamental para la estabilidad democrática del país, asegurando que las instituciones de la Defensa mantengan su operatividad y objetivos estratégicos durante el periodo de transición.