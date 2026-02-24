;

Bilateral de Defensa: los desafíos e hitos que el gobierno de Boric entregó al ministro designado de Kast

En una reunión clave este martes, las autoridades salientes entregaron antecedentes sobre despliegue fronterizo, modernización de FF.AA. y proyectos estratégicos para el período 2026-2030.

Mario Vergara

Bilateral de Defensa: los desafíos e hitos que el gobierno de Boric entregó al ministro designado de Kast

En el marco del próximo cambio de mando, la ministra de Defensa Nacional, Adriana Delpiano, se reunió este martes 24 de febrero con su sucesor designado, Fernando Barros, para coordinar el traspaso de la gestión que se hará efectivo el próximo 11 de marzo.

Durante el encuentro, que contó con la presencia de autoridades actuales y futuras de las subsecretarías de Defensa y Fuerzas Armadas, se enfatizó que la Defensa Nacional debe ser entendida y gestionada como una política de Estado.

Revisa también:

ADN

Hitos y documentación entregada

La ministra Delpiano hizo entrega de carpetas con documentación exhaustiva que resume los ejes de la gestión del Presidente Gabriel Boric. Según la secretaria de Estado, este proceso busca garantizar que el Estado siga avanzando sin interrupciones, permitiendo que el nuevo gobierno asuma sus propios énfasis sobre una base de continuidad técnica.

Ejes estratégicos del traspaso

Entre los temas prioritarios abordados en la reunión destacan áreas operativas y de desarrollo tecnológico para el país:

  • Seguridad y Fronteras: Se analizó el despliegue militar tanto en la frontera norte como en la Macrozona Sur.
  • Capacidades de las FF.AA.: Se revisó la modernización de equipos, el fortalecimiento de capacidades y las mejoras al Servicio Militar.
  • Proyectos de Futuro: Se incluyeron antecedentes sobre la Política Nacional de Construcción Naval y la creación del Centro Espacial Nacional.+1
  • Presencia Territorial: Se abordaron las operaciones en la Antártica y la respuesta institucional ante desastres naturales.

El encuentro concluyó con la ratificación de que este proceso es fundamental para la estabilidad democrática del país, asegurando que las instituciones de la Defensa mantengan su operatividad y objetivos estratégicos durante el periodo de transición.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad